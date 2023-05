Video; China publiceert eerste wereldwijde panoramische beelden van Mars

door

Het Chinese ruimtevaartagentschap (CNSA) heeft recent de eerste wereldwijde panoramische beelden van Mars gepubliceerd. De panorama’s zijn gemaakt door de verwerking van 14.757 afbeeldingen die zijn gemaakt door de Marsorbiter Tianwen-1 (Bet. ‘Vragen aan de hemel’). De Tianwen-1 is de eerste zelfstandige interplanetaire missie van China, en de reeks werd onthuld tijdens een evenement ter ere van de nationale ruimtevaartdag op 24 april j.l., die werd gehouden in de hoofdstad Hefei, van de provincie Anhui, in het oosten van China. Op deze dag herdenkt men de lancering van de eerste Chinese satelliet Dong Fang Hong 1 in 1970. De Tianwen-1 werd gelanceerd op 23 juli 2020. De Mars-rover Zhurong, vernoemd naar de Chinese god van vuur, landde op Mars in mei 2021.



De kleurenafbeeldingen verzameld door Tianwen-1 omvatten de Robinson-projectie, Mercator-projectie, azimutale projectie en orthografische projectie van het oostelijk en westelijk halfrond van de Rode Planeet, De afbeeldingen hebben een ruimtelijke resolutie van 76 meter per pixel. De reeks werd verzameld door Tianwen-1’s medium-resolutie camera over een periode van acht maanden van november 2021 tot juli 2022. Gedurende deze tijd voltooide het ruimtevaartuig 284 banen. Van de beelden wordt verwacht dat ze betere basiskaarten kunnen leveren aan wetenschappers, zowel in China als daarbuiten, om onderzoek en planning voor toekomstige expedities naar Mars te vergemakkelijken. China’s volgende Mars-missie zal een zogeheten ‘sample return’-missie zijn die plaats moet gaan vinden rond 2030. Problemen zijn mogelijk er met de rover Zhurong, deze zou in december j.l. geactiveerd worden, maar een update werd in februari j.l., tijdens de ‘2de verjaardag op Mars’ van Tianwen-1 niet gegeven. Een verklaring, aldus Space.com kan stofophoping op de zonnepanelen zijn. De Zhurong bevindt zich op zo een twee kilometer van zijn landingsplaats, op Utopia Planitia. Verder heeft het CNSA 22 geografische kenmerken in de buurt van de Zhurong-landingsplaats op Mars vernoemd naar Chinese dorpen met bijzonder cultureel erfgoed, deze zijn geformaliseerd door de International Astronomical Union (IAU). Bronnen; China Space Daily, Space.com, CNSA/CAS



