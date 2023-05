Europees consortium gaat satellietconstellatie à la Starlink bouwen genaamd IRIS2

door

Vandaag 10 mei staat is er weer een lancering geweest van een groep Starlinksatellieten. Starlink is een satellietconstellatie van SpaceX bedoeld voor de levering van wereldwijd breedband internet. Met deze batch erbij draaien er nu in totaal 4391 Starlinksatellieten in een baan om de aarde. Maar Europa heeft ook plannen aangekondigd om een eigen satellietconstellatie te bouwen, en wel à la Starlink. Deze tegenhanger gaat IRIS2 heten, dat staat voor ‘Infrastructure for Resilience, Interconnectivity, and Security by Satellite’. De constellatie zou rond 2027 operationeel moeten zijn. IRIS2 gaat, net als zijn tegenhanger Starlink, ook internetconnectiviteit aanbieden vanuit een lage baan om de aarde. Een consortium van Europa’s grootste ruimtevaart- en telecommunicatiespelers waaronder Airbus Defence and Space, Eutelsat, SES en Thales Alenia Space heeft recent aangekondigd dat ze een partnerschap zijn aangegaan, om te reageren op de aanbesteding van de Europese Commissie met betrekking tot het creëren van deze toekomstige Europese satellietconstellatie. De kosten van de IRIS2-constellatie, die eind 2022 werd aangekondigd, worden beraamd, aldus meldde Ars Technica, op zo een zes miljard Euro.

De Europese Unie (EU) zal 2,4 miljard Euro aan het project verstrekken met aanvullende financiering die afkomstig zal zijn van de ESA en particuliere investeringen. Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt van de EU, stelde in november ’22: “IRIS vestigt de ruimte als een vector van onze Europese autonomie, een vector van connectiviteit en een vector van veerkracht.” Het partnerschap omvat ook communicatiereuzen als Deutsche Telekom, Hispasat, OHB, Orange, Hisdesat en Telespazio. De partners menen dat de voorgestelde megaconstellatie start-ups in de Europese ruimtevaartsector zal aanmoedigen toe te treden tot de coalitie. Dit komt tegemoet aan de wensen van Breton, die de Europese commerciële ruimtesector wil verbreden, en hoopt dat start-ups 30% van de IRIS-infrastructuur zullen bouwen.

Vernoemd naar de figuur uit de Griekse mythologie die naar verluidt de boodschapper van de goden aan de mens was, zal IRIS2, connectiviteit bieden voor heel Europa, inclusief gebieden die momenteel niet worden voorzien van breedbandinternet. Daarnaast zei Breton in zijn verklaring van november 2022 dat IRIS ook connectiviteit zal bieden met heel Afrika, gebruikmakend van de noord-zuidbanen van de satellieten. Het systeem zal worden geïntegreerd met de bestaande satellietconstellaties van Europa, waaronder Galileo, het navigatiesysteem bestaande uit 24 ruimtevaartuigen in Medium Earth Orbit (MEO), en het tweetal aardobservatiesatellieten Sentinel-1A en Sentinel-1B die het Copernicus-systeem vormen.

SpaceX lanceerde de eerste twee prototypesatellieten van zijn satellietconstellatie, Microsat-2a en Microsat-2b, aan boord van een Falcon 9-raket in februari 2018. SpaceX heeft plannen om uiteindelijk maar liefst 12.000 satellieten naar een lage aardebaan te sturen als onderdeel van de Starlink-megaconstellatie die momenteel internet levert aan 53 landen. Deze populatie satellieten zou uiteindelijk echter kunnen aangroeien tot 42.000 eenheden; SpaceX heeft vergunning aangevraagd voor nog eens 30.000 satellieten. Het Starlink-systeem boezemde wel vrees in bij veel astronomen; de grootte en schaal ervan zouden kunnen interfereren met waarnemingen van de sterren en andere hemellichamen die vanaf de aarde zijn gemaakt. Ook zijn er weer andere wetenschappers die vrezen dat het metaal van in onbruik geraakte Starlink-satellieten (en uiteraard ook van andere satellieten), die een levensduur van ongeveer vijf jaar hebben, zodra het opbrandt in de atmosfeer, mogelijk onvoorspelbare veranderingen in het aards klimaat kan veroorzaken. Bronnen; ESA, ESPI, Ars Technica, Space.com, NasaSpaceFlight, Astrodrom, BusinessWire, DefenseIndustrySpace.eu

