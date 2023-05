Doe mee met ESA’s #CosmicMystery wedstrijd

door

Volgens de spoorboekjes van de ESA wordt ergens in juli dit jaar Euclid gelanceerd, de Europese missie die de geometrie van het heelal in kaart gaat brengen en die is vernoemd naar de Griekse wiskundige Euclides van Alexandrië, de grondlegger van de meetkunde. Die geometrie (of de ruimte wel of niet gekromd is) wordt bepaald door donkere materie en donkere energie, dus feitelijk gaat Euclid ons hopelijk veel vertellen over die mysterieuze donkere kant van het heelal, tezamen zo’n 95% van alles in het heelal vormend. Vanwege de aanstaande lancering is de ESA deze week met een wedstrijd gekomen, eentje die draait om gewone materie, donkere materie en donkere energie. En eigenlijk is die wedstrijd reuze simpel: breng op een creatieve manier die verdeling in beeld van massa en energie in het heelal, 5% gewone materie, 25% donkere materie en 70% donkere energie.

Je mag er alles voor gebruiken om dit uit te drukken, grafieken op een PC, taarten, borduurwerken, een schilderij, een dans, een kledingsstuk, noem het maar op, als het die verdeling 5-25-70 maar duidelijk laat zien. Kortom, allemaal even creatief wezen en uiterlijk 28 mei je inzending opsturen. De winnaar van de wedstrijd mag de lancering bijwonen in Darmstadt, waar het vluchtleidingscentrum van de ESA is gevestigd (de lancering zelf is met een SpaceX Falcon 9 raket in Florida). Negen andere mensen kunnen een ESA goody bag winnen. Hoe je mee kunt doen staat in de bron uitgelegd. Succes! Bron: ESA.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...