Webb heeft waterdamp gevonden in de hoofdgordelkomeet 238P/Read

Sterrenkundigen zijn er met Webb in geslaagd om voor het eerst water te ontdekken bij een zogeheten hoofdgordelkomeet, dat is een zeldzame soort van kometen, die een baan hebben die geheel ligt in de hoofdgordel van planetoïden tussen Mars en Jupiter in. Met Webb’s NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) instrument konden ze bij de komeet 238P/Read zien dat ‘ie waterdamp uitstoot.

Bij kometen uit de Kuipergordel en Oortwolk, die in de buitenregionen van het zonnestelsel liggen, was wel al water gevonden, maar nog niet bij hoofdgordelkometen. Deze klasse van kometen kan periodiek een halo, een coma en een start ontwikkelen, net zoals andere kometen. Read heeft met nog twee andere kometen model gestaan voor de klasse van hoofdgordelkometen. Voor de ontdekking van deze klasse dacht men dat kometen alleen voorkomen in de Kuipergordel en Oortwolk, in de regionen waar het koud is en ze hun water in bevroren toestand kunnen vasthouden, vanwaar ze af en toe door de zwaartekracht naar de binnenste regionen van het zonnestelsel komen. Maar met de ontdekking van waterdamp bij Read blijken kometen in de warmere regionen, gelegen binnen de baan van Jupiter, dus ook water te kunnne bevatten.

Er heeft zich echter wel een nieuw probleem aangediend: komeet Read bevat geen kooldioxide, hetgeen ze wel bij andere kometen aantreffen. Als kometen in de buurt van de zon komen gaan ze opwarmen en stoten ze vluchtige gassen uit. Kooldioxide is meestal zo’n 10% van de uitstoot van de gassen. Maar dat vonden ze dus niet bij Read. Het zou kunnen dat hij oorspronkelijk wel kooldioxide bevatte, maar dat die in de warmere regio van de hoofdgordel in de loop van de miljarden jaren verdampt is. Het zou ook kunnen dat de komeet nooit kooldioxide heeft bevat, omdat hij ontstaan is in die warmere regio van het zonnestelsel. Met Webb willen ze nu andere hoofdgordelkometen gaan bestuderen om te kijken of die dezelfde eigenschappen als Read hebben. Meer informatie vind je in dit vakartikel, dat gepubliceerd is in Nature. Bron: ESA.

