Aardachtige planeet ontdekt die mogelijk bezaaid is met vulkanen

Sterrenkundigen hebben een planeet ontdekt, ongeveer ter grootte van de aarde en ook rotsachtig, die mogelijk bezaaid is met vulkanen. Het kan zijn dat LP 791-18 d, zoals de planeet heet, vulkanisch net zo actief is als Io, de maan van Jupiter, dat het meest vulkanisch actieve hemelobject in het zonnestelsel is. Voor de ontdekking van LP 791-18 d maakte men gebruik van waarnemingen gedaan met NASA’s TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) en de IR-Spitzer ruimtetelescopen, aangevuld met waarnemingen vanaf de aarde. LP 791-18 d draait om een kleine rode dwergster met spectraalklasse M6, LP 791-18, die zich op 90 lichtjaar afstand bevindt, in het zuidelijke sterrenbeeld Beker (Crater). Men wist al van het bestaan van twee andere planeten bij de ster, LP 791-18 b en c, maar nu is daar een derde planeet bij gevonden. Daarvan is LP 791-18 b 20% groter dan de aarde en LP 791-18 c 2,5 keer zo groot als de aarde en zeven keer zo zwaar. De banen van planeten LP 791-18 c en d blijken elkaar soms dicht te passeren en dat zorgt voor een sterke getijdewerking van de zware planeet LP 791-18 c op planeet LP 791-18 d. De baan van LP 791-18 d is daardoor elliptisch geworden en dat heeft er weer voor gezorgd dat de planeet soms dicht bij de ster komt, hetgeen ook weer getijdewerking met zich meebrengt. Dat kan er voor zorgen dat, net zoals bij Io het geval is, er interne wrijving plaatsvind in de planeet en de hitte een uitweg zoekt via vulkanische activiteit.

LP 791-18 d bevindt zich op de rand van de leefbare zone van de ster, de zone waar de temperatuur warm genoeg is om water in vloeibare toestand voor te laten komen, en hij heeft waarschijnlijk een synchrone rotatie, hetgeen betekent dat hij altijd met dezelfde kant naar de ster kijkt. Dat zou kunnen betekenen dat de planeet een atmosfeer heeft en dat aan de koudere nachtzijde water zou kunnen condenseren. Men wil de planeet nu verder gaan onderzoeken met Webb.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Peterson, M.S., Benneke, B., Collins, K. et al. A temperate Earth-sized planet with tidal heating transiting an M6 star. Nature, 2023.

Bron: NASA.

