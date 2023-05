Entropische zwaartekracht versus donkere materie

door

Het universum bestaat voor 85% uit materie die we niet kunnen zien. Sterrenkundigen noemen dit donkere materie (zie mijn vorig video). Het verklaart onder meer waarom sterren in sterrenstelsels sneller bewegen dan je op grond van het aantal zichtbare sterren zou verwachten. Maar als we het niet direct kunnen zien, hoe weten sterrenkundigen dan zo zeker dat donkere materie echt bestaat?

In 2009 kwam de Nederlandse wetenschapper Erik Verlinde met een alternatieve theorie voor zwaartekracht: de entropische zwaartekracht. In die theorie is zwaartekracht geen fundamentele kracht, maar komt het voort uit het verschijnsel dat entropie de neiging heeft om altijd toe te nemen. In zijn zwaartekrachtswet blijkt dat sterren in sterrenstelsels inderdaad sneller bewegen, precies zoals de waarnemingen laten zien. Volgens hem bestaat donkere materie dan ook helemaal niet.

De entropische zwaartekracht kreeg destijds veel aandacht en er ging ook veel geld naar verder onderzoek. In mijn nieuwe video leg ik precies uit wat entropische zwaartekracht eigenlijk is en hoe deze theorie presteert ten opzichte van de aanname van donkere materie.

