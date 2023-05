O4 is nog niet eens begonnen en LIGO heeft al zwaartekrachtgolven gedetecteerd

door

Binnen enkele weken moet de vierde waarneemperiode O4 van de LIGO-Virgo-KAGRA detectoren in de VS, Italië resp. India van start gaan, maar nu al hebben ze met de eerste twee detectoren zwaartekrachtgolven gedetecteerd. LIGO en Virgo hebben een upgrade gekregen en de nieuwste KAGRA detector is er aan toegevoegd en om alles in de juiste opstelling te krijgen is er nu een testperiode aan de gang, de “engineering run” geheten. En tijdens dat testen zagen ze dus al zwaartekrachtgolven, welke op 18 mei de aarde passeerden en die te boek staan als gebeurtenis S230518h.

Vermoedelijk (86% kans) gaat het om zwaartekrachtgolven die het gevolg zijn van de botsing van een zwart gat met een neutronenster, in een sterrenstelsel op 276 Mpc lichtjaar afstand, da’s 900 miljoen lichtjaar. Bij zo’n botsing zou je ook straling moeten kunnen zien, maar omdat alleen de twee LIGO-detectoren in Hanford en Livingston in de VS ‘m zagen kon men moeilijk de exacte lokatie aan de hemel bepalen – er is nu een gebied van 1002 vierkante graad aan de hemel waar ‘ie ergens kan hebben plaatsgevonden. Er zijn wel pogingen gedaan, maar die hebben nog geen resultaat tot nu toe. Afijn, we wachten met spanning op de start van O4. Bron is deze tweet:

You can find more information about our candidates from our Gravitational Wave Candidate Event database. We will post information here for all the interesting candidates that we share during #O4. Today’s candidate is https://t.co/wD6O59QMnH#O4IsComing 2/3 pic.twitter.com/dM7UGhcKlg — LIGO (@LIGO) May 18, 2023

