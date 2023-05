Woensdag 24 mei zal de aarde een bericht vanuit de ruimte ontvangen

door

Op woensdag 24 mei om iets na negen uur ’s avonds zal de aarde een bericht ontvangen vanuit de ruimte. Jawel, het heeft alles te maken met SETI, met de ‘search for extraterrestrial intelligence’, en nee helaas, het is geen bericht afkomstig van één of andere hoog intelligente buitenaardse beschaving ergens op een planeet in de buurt van de aarde. Het bericht zal verstuurd worden door de Trace Gas Orbiter (TGO), een ruimteverkenner van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die al enkele jaren om Mars draait. Dat doet ‘ie om exact 21.00 uur Nederlandse tijd, waarna het radiosignaal er 16 minuten over doet om de aarde te bereiken. Dus om 21.16 uur komt het signaal op aarde aan, waar het zal worden ontvangen door drie radioantennes, de Allen Telescope Array (ATA) in Noord-Californië, de Robert C. Byrd Green Bank Telescope van het Green Bank Observatorium in West Virginia en het Medicina Radio Astronomical Station in noord-Italië. Dit alles in het kader van het project A Sign in Space, dat geleid wordt door Daniela de Paulis, Astroblog-auteur en artist in residence van het SETI Instituut en het Green Bank Observatorium in de VS. Maar met het ontvangen van het bericht zijn we er niet, want dan gaat het project juist interessant worden. Het gaat namelijk om een gecodeerd, versleuteld bericht, alsof het daadwerkelijk van een buitenaardse beschaving is (en zoals het ook in de film Contact prachtig wordt verbeeld). Zodra het bericht woensdag door de drie telescopen is ontvangen en procesmatig is verwerkt zal het online worden gezet – hier om precies te zijn – en dan kan het publiek er mee aan de slag. De bedoeling is namelijk dat het bericht ontcijferd wordt en dat we het oorspronkelijke bericht proberen te krijgen.

Bron: SETI Instituut.

