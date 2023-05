LRO heeft de inslagplek van de HAKUTO-R missie op de maan gevonden

door

Op 11 december werd de Japanse privé-missie HAKUTO-R met een Falcon 9 raket van SpaceX gelanceerd, een maanmissie die samen met de Rashid-2 maanrover van de Verenigde Arabische Emiraten tot een zachte landing vlakbij de Atlas krater op de maan moest leiden. Maar het liep allemaal anders af, want door een ‘anomalie’ op 25 april 2023 j.l. werd het een harde in plaats van een zachte landing en crashte de missie. Van de plek waar dat gebeurde nam NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) op 26 april, één dag na de inslag, tien foto’s met z’n Narrow Angle Cameras, waarbij een gebied van 40 bij 45 km grootte vanuit de ruimte werd gefotografeerd. En daarop is de inslagplek van HAKUTO-R geïdentificeerd. Op de foto’s zijn vier brokstukken te zien en enkele veranderingen van het landschap door de inslag – zie de animatie hieronder, dubbelklikken om de animatie te kunnen zien.

Bron: NASA.

