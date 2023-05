door

Gisteravond is door drie radioantennes, de Allen Telescope Array (ATA) in Noord-Californië, de Robert C. Byrd Green Bank Telescope van het Green Bank Observatorium in West Virginia en het Medicina Radio Astronomical Station in noord-Italië, een radiosignaal ontvangen uit de ruimte, verzonden vanuit een baan om Mars door de ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), een ruimteverkenner van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dit alles in het kader van het project A Sign in Space, dat geleid wordt door Daniela de Paulis, Astroblog-auteur en artist in residence van het SETI Instituut en het Green Bank Observatorium in de VS. En nu zijn wij aan de beurt! Het signaal is via de links hieronder te downloaden en dan begint het echte werk: het ontcijferen, decoderen, ontraadselen, geef het beestje maar een naam. Welke bericht zit er verscholen achter de versleutelde, gecodeerde data, wat proberen ze ons te vertellen?

Ga ermee aan de slag en geef hier je resultaten door. Succes!

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...