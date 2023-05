Voor het eerst is een polaire cycloon op Uranus waargenomen

door

Onderzoekers van de NASA zijn er in geslaagd om met behulp van radiotelescopen op aarde voor het eerst een cycloon te zien bij één van de polen van Uranus. De planeet staat in z’n baan om de zon nu gunstig voor ons, want we kijken vanaf de aarde nu recht tegen de noordpool van de ijsreus aan – de rotatieas van Uranus is ‘gekanteld’. De ontdekking maakt duidelijk dat alle planeten met een atmosfeer in het zonnestelsel zo’n vortex hebben, zoals op aarde, waar het de poolwervel wordt genoemd. In feite hebben alle planeten zo’n vortex, behalve Mercurius, die geen atmosfeer heeft. Eerder werd met NASA’s Voyager 2 ook al bij de zuidpool van Uranus gezien dat daar golvende patronen voorkomen, maar dat ging niet gepaard met temperatuursschommelingen. Bij de cycloon op de noordpool is dat wel het geval. Met de Very Large Array in New Mexico kon men radiowaarnemingen doen aan Uranus, hetgeen gebeurde in 2015, 2021 en 2022 en daarmee kon men ónder het dichte wolkendek van Uranus kijken. De circulerende lucht bij de noordpool bleek warmer en droger te zijn dan de lucht elder, een duidelijk signaal dat er sprake is van een sterke cycloon.

Meer informatie is te vinden in het vakartikel van Alex Akins et al, Evidence of a Polar Cyclone on Uranus From VLA Observations, Geophysical Research Letters (2023).

Bron: Phys.org.

