1 Augustus komt Lego met een model van Perseverance en Ingenuity

Deze week heeft Lego aangekondigd dat het op 1 augustus zal komen met een Legoversie van de Marsrover Perseverance én van de Marshelikopter Ingenuity. Het gaat om een model van 1.132 stukjes en de prijs zal volgens opgave via de website € 89,99 bedragen. De echte Perseverance rover en Ingenuity helikopter bevinden zich sinds 18 februari 2021 in de Jezero krater op Mars, waar beiden onderzoek doen een het geologische verleden van Mars – de Jezero-krater was 3,9 miljard jaar geleden een meer met rivieren voor de aan- en afvoer van water, en zou microfossielen kunnen herbergen in de rotsen en de bodem.

De Lego Perseverance – die behoort tot de ‘Technic versie’ van Lego – krijgt 360 graden besturing en een volledig vrije ophanging, evenals een beweegbare arm. Met die ophanging kan de echte Perseverance op Mars met z’n zes wielen gemakkelijk over ruwe, ongelijke terreinen rijden. Dankzij de “Technic AR” app kunnen de bouwers van het model ermee in interactie komen. Mmmmm, ik ben zelf inmiddels in het bezit van de Legoversies van de Saturnus V en Eagle maanlander. Ik voel een derde legomodel aankomen.

Bron: Space.com.

