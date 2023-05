Messier 46 en NGC 3718, adieu winter, lange leve de lente??

door

“Vergeef mij, lieve Astroblogslezeressen en beste Astroblogslezers, want ik heb gezondigd”!!

Hatsiekiedatsie…

EN??…Heb ik uw aandacht want het moge toch onverdroten duidelijk zijn dat uw nedrig astroscribent eventjes “heel erg met iets zit”……en dat “Biechttijd” danwel “Zielknijper-tijd” zeker even heel erg gewenst is.

Ziet U….elk jaar is het bij mij altijd weer hetzelfde astro-psycho-gedonder aldaar in mijn woelige neuronenzolder. De overgang van de winter naar de lente maakt, in de vorm van de terugkeer van het licht, de meeste mensen gelukkig, maar bij ondergetekende wil die vlieger soms nog wel eens ietwat moeilijk opgaan.

Let me explain!!

Komt dat dan omdat ik zo’n fanatieke winterliefhebber ben??? Nou nie echt……heb bijvoorbeeld echt totaal niets met wintersport. Heb ooit eens lang geleden….overdag tijdens een astrovakantie nota bene….terwijl mijn astro-broeders en zusters kwiek en elegant op hun lange latten de piste afgleden, ditzelfde proberen te doen samen met mijn onvolprezen wederhelft gezellig en knus gezeten op een slee……..om….uiteindelijk met een ontiegelijke rotgang…..(zo’n kreng heeft echt hele waardeloze remmen..aaaarrrgghhh)……en de sierlijkheid van een dronken voetbalsupporter in het dal ergens in de strobalen te belanden. Haal tot op de dag van vandaag nog naar knoflook…..(we zaten in de franse Alpen)….smakende stro’tje tussen mijn tanden vandaan..hihi!!

Ben ik dan wellicht een fan van ijs (schaatsen), sneeuw en winterse vrieskou in het algemeen?? Nope…ook dat niet…..heb één keertje een rondje “friese elfsteden” (nou ja…een lokale dichtgevroren biesbos-sloot!!) gewaagd op een setje klassiekhouten friese doorlopers….enne….die krengen heb ik na die ene bont en blauw poging meteen ende subiet in bak 13 gedonderd. Sneeuwpret daar heb ik ook al niets mee want die sneeuwpret gaat altijd hand in hand met een woest pekel-offensief van onze onvolprezen dames en heren van Rijkswaterstaat…enne…pekel en mijn beide brave lelijke eendjes zullen echt NOOIT dikke vriendjes worden. En over het gedoe met ijzige vrieskou in relatie tot het bedrijven van de edele sport der astrofotografie heb ik al meerdere malen royaal mijn beklag gedaan alhier op dit fraaie medium!!

Ofwel……ik heb dus eigenlijk helemaal niets met de winter….. een onhandig seizoen!! Wat dat betreft betreft ben ik vooral een lente en herftsmens….niet te koud en niet te warm…..MAAR TOCH…..wat het winterseizoen WEL heeft en het lente-seizoen totaal NIET….da’s een spannende sterrenhemel!!!!!

Oh wat fijn die warme lente-waarneemavonden….oeps….wel balen dat er juist precies in de lente zo weinig leuks te zien is…vind ik. De lentehemel is namelijk “Galaxycountry”….

De dominante sterrenbeelden van de lentehemel……Leeuw…Coma Berenices…..Maagd…maar ook de Grote beer die in de lente-avonduren door het zenit gaat….. .zijn sterrenbeelden die barsten van maar één specifiek type object….melkwegstelsels….enne…..dit zijn in een lichtvervuilde omgeving waar ik mijn astrokunstjes pleeg te doen veelal toch niet echt de meest spectaculair zichtbare objecten.

Vooral visueel vind ik melkwegstelsels nog steeds best wel “randje drama”, hoor. Heb ooit eens met een 50cm Dobson in het stikdonkere kraakheldere Cornwall (UK) het beroemde draaikolk-stelsel (Messier 51) mogen waarnemen…en dat was daar echt fenomenaal…..alsof je naar een zo’n glossy-foto zat te kijken….lasbrillenwerk!!!. Welnu….met mijn, ook niet kleine, 40cm Dobson in de Biesbos ben echt nog nooit daarmee ook maar een beetje in die buurt gekomen. Wat de zichtbaarheid van deze vage objecten betreft is er maar één ding koning en dat is een stikdonkere hemelachtergrond en NIET de afmetingen van je telescoop.

En zie hier waarom ik elke overgang van de winter naar de lente “vier” met een stevige heel foute vloek, tier, raas en scheldtirade want…..de winter met al zijn ijskoude (waarneem)ongemakken heeft zoveel meer leuke spectaculaire hemelobjecten dan die heerlijke milde lente-waarneem-avonden met zijn overvloed aan al die net effe iets saaiere en lastige melkwegstelsels….aarrrgghhh!!!

Hmmmmm……misschien moest ik toch maar eens naar een andere Universum verkassen. Daar waar onze wintersterrenbeelden prominent zichtbaar zijn onder fijne lentehemel waarneemomstandigheden. Oh ja….en om het lente-waarnemen van die toch al zo lastige melkwegstelsels nog extra lastiger te maken (voor de veldastronoom) is het ook nog eens het seizoen van de overgang naar die takke zomertijd…..nog later donker….zucht. En zie hier….de oorzaak van mijn jaarlijks terugkerende “lente astrodip”…alas…het is effe niet anders!

Maar goed, dit terzijde…..back to astrophotobusines en wel twee opnames van twee objecten per kiekje waarbij bij de ene de getoonde objecten bij elkaar horen en bij de andere totaal niet.

Het jammere vind ik dan hier dat de objecten waarvan ik het zou denken en leuk zou vinden dat ze bij elkaar horen het juist toch niet zijn.

Als we het M46-kiekje even goed in ogenschouw nemen dan zien we daar aan de rand van de OSH een ozo schattig planetair neveltje staan genaamd NGC 2437…..Ik bedoel een open sterrenhoop zou toch een planetaire nevel moeten kunnen bevatten???…OK…open sterrenhopen zijn in principe objecten die voornamelijk bestaan uit jonge sterren bestaan….maar…in bijvoorbeeld M45 (de beroemde open sterrenhoop het Zevengesternte in de stier) bevinden zich toch enkele witte dwergen….zijnde het vervolgstadium van de planetaire nevelfase in de evolutie van een lichte zon-achtige ster…dus het kan wel…..maarre zo niet als het gaat om M46…

Messier 46 is een open sterrensterrenhoop te vinden in het obscuur laag aan de horizon gelegen sterrenbeeld Achtersteven (Puppis) en staat op en afstandje van zo’n dikke 5400 lichtjaar, echter die planetaire, nevel NGC 2437, die staat puur toevallig in lijn op een afstandje van slechts 3000 lichtjaar….ofwel…leuk gezicht maar ze hebben helemaal niets met elkaar te maken. NGC is in al zijn esthetische schattigheid slechts een toevallig voorgrondobject.

NGC 3718 en NGC 3729 daarintegen…….(andere aanduiding is trouwens Arp 214 naar Halton Arp, Atlas of peculiar galaxies)……….. zijn twee

melkwegstelsels (U weet wel….die lentesterrenhemel!!) die wel “een stelletje” zijn geweest en die “het gravitationeel met elkaar gedaan hebben” op een afstandje van “nu” respectievelijk zo’n 52 miljoen lichtjaar en 65 miljoen lichtjaar in de richting van het sterrenbeeld Grote Beer!! Beide melkwegstelsels worden meestal in de literatuur geclassificeerd als balkspiraalstelsels…..net zoals ons eigen melkwegstelsel dat ook is.

Wat de beide opnames betreft, ook daar zit een dualiteit in verborgen, daar ik de opname van M46 bij wijze van experiment geschoten heb met mijn 15cm F8 apokiller Newton. 10 subjes van slechts twee 2 waren nodig voor dit kekke kiekje…..en voor die andere opname ben ik weer op pad gegaan met de 20cm F6 Newton (4 subjes van 6 minuten)….eigenlijk om te “bewijzen” dat bij het aanschaffen van astrospeelgoed de telescoop de MINST belangrijke aankoop is.

Als je op telescopenjacht gaat, zeker als new kid on the astroblock, moet je juist NIET op telescopenjacht gaan….MAAR…eerst en vooral toch op parallactische monteringjacht.

EERST een dikke vette goede stevige GoTO parallactische montering voor heel je loopbaan als amateurastronoom en daarna pas één of meerdere telescopen voor verschillende doeleinden. Die F8 newton doet het prima als het gaat om redelijk snel op de gevoelige plaat krijgen van heldere sterrenhopen….maar voor die dubbel-quasar van mijn vorige blogje was het nog maar de vraag of mijn F6 newton snel/lichtsterk genoeg was om die makkelijk te pakken te krijgen!!! Afijn…tot zover mijn laatste winterblogje c.q. “lenteleed”….U allen bij deze nog een hele fijne lente c.q. zomer toegewenst!!

