China wil vóór 2030 astronauten… eh nee taikonauten op de maan zetten

Het Chinese ruimtevaartagentschap heeft vandaag laten weten dat China voor 2030 mensen op de maan wil zetten. In China worden astronauten taikonauten genoemd en met het gelanceerde plan lijkt er een nieuwe wedloop in de ruimte aan te komen, want de Verenigde Staten willen ook mensen op de maan brengen, als het lukt eind 2025 zelfs middels de Artemis III missie. Vandaag werden in China ook de drie taikonauten voorgesteld die morgen (dinsdag 30 mei) naar het Chinese ruimtestation Tiangong zullen reizen en daar de huidige bemanning zullen aflossen, die er al een half jaar zit. Gui Haichao, Jing Haipeng en Zhu Yangzhu zullen morgen met de Shenzhou-16 missie vanaf lanceerbasis Jiuquan in het noordwesten van China met een Lange Mars 2F draagraket worden gelanceerd en naar de Tiangong reizen.

Volgens de adjunct-directeur van de Chinese bemande ruimtevaartorganisatie Lin Xiqiang zal het bij de maanmissie gaan om een kort verblijf op de maan en zal er sprake zijn van een combinatie van menselijke en gerobotiseerde ruimtevaart. Lin zegt dat de bedoeling is dat er twee bemande missies per jaar naar de maan zullen worden uitgevoerd en dat China daarmee z’n doelen wil halen. Van het drietal dat morgen naar het ruimtestation reist is eentje een burger, hetgeen een unicum is, want tot nu toe waren de taikonauten altijd militairen. Die burger is Gui Haichao, die professor is aan het onderzoeksinstituut voor lucht- en ruimtevaart in Peking. Bron: Phys.org.

