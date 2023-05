Ja hoor, supernova 2023ixf in Valthe ook gedetecteerd!

door

In Nederland is het seizoen aangebroken dat het ’s nachts niet meer echt donker wordt: het is de periode van de grijze nachten. De zon gaat laat onder, zakt maar weinig onder de horizon en komt vroeg al weer op. Deepsky-astrofotografen zoals ik gaan in de ‘zomerslaap-stand’ of naar betere plekken in zuidelijke landen. Augustus is een mooie maand om weer te ontwaken.

Op woensdag 24 mei las ik het bericht hier op AstroBlogs dat er een supernova in sterrenstelsel M101 was ontdekt. Dat fraaie stelsel komt mooi hoog aan de hemel, dus leuk om te kijken of het hier ook is te vangen op de gevoelige chip. Maar ja, laat donker, grijze nachten, een wassende Maan en plannen voor de volgende dag waarbij ik niet kon uitslapen. Genoeg redenen om toch gewoon naar bed gegaan.

Na een paar uur slaap werd ik opeens klaar wakker met een kriebel in mijn neus en een nies-aanval. Ik moest er gewoon uit! Even buiten gekeken, hmmm, best helder en de supernova schoot weer in mijn gedachten.

Het voordeel van een telescoop op een vaste opstelling in de achtertuin is dat je snel ‘up and running bent’. Het was niet koud. Opeens was daar de zin om (snotterend, dat wel) op zoek te gaan naar de supernova. Een onverwachte verandering in het doorgaans zo statische verre heelal is toch bijzonder en een unieke kans om een foto te maken dat je later niet kan herhalen. En het licht van de supernova is 21 miljoen jaar onderweg geweest naar de Aarde, het is zonde om zomaar langs te laten vliegen!

Dus aan de slag! Na nog geen uur belichten zag ik (rond drie uur in de nacht) de lucht al blauw kleuren en de opnames werden vager. Het had geen zin meer om door te gaan.

Zie hier het resultaat na de nodige kalibratie en nabewerking:

De supernova is de blauwe ster aangeduid met de gele streepjes. Oftewel het helderste object in de foto!

Het stelsel zelf komt ook behoorlijk goed uit de verf ondanks de mindere omstandigheden. Dat is mede te danken aan de krachtige image processing tools die ons tegenwoordig ter beschikking staan. Daarbij was er weinig luchtonrust, wat de scherpte ten goede komt.

SN 2023ixf is op de foto ongeveer van magnitude 11. Dat lijkt zo’n beetje de piekwaarde te zijn, de ontplofte ster is de dagen erna niet helderder geworden, zie deze plot met de lichtcurve van aavso.org.

Voor vervolgplaatjes zit de steeds voller wordende Maan nu wel heel erg in de weg. Voorlopig kunnen we weer wegdommelen in onze zomerslaap…dromend van stikdonkere nachten, schitterende sterrenstelsels, veelkleurige gasnevels en knalheldere kometen.

Diamantje SN2023 ixf zit ‘in the pocket’!

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...