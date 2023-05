Webb ziet een enorme waterpluim wegschieten bij Enceladus

door

Met de Webb ruimtetelescoop is een enorme waterpluim gezien, die vanaf Enceladus, een maan van Saturnus, de ruimte in schiet. De pluim van waterdamp was zo’n 9600 km lang, pakweg de afstand tussen Ierland en Japan. Het is niet alleen de grootste uitstoot van waterdamp die gezien is, maar het laat ook voor het eerst zien op welke wijze Enceladus Saturnus en z’n ringen van water voorziet. Enceladus is weliswaar een kleine maan – met z’n diameter van 505 km is hij slechts 4% van de grootte van de aarde – maar z’n waterhoeveelheid is enorm. Tussen de ijzige korst en de kern van de maan zit een oceaan van zout water en via geisers, gelegen in de ’tijgerstrepen’ op het oppervlak, komt die waterdamp samen met organisch materiaal naar boven, waar het met sterke kracht de ruimte in wordt gespoten. Dat is al vaak waargenomen, maar dan zag men de waterdamp maar enkele honderden kilometers hoog komen. Maar Webb’s NIRCam (Near-Infrared Camera) kan dat veel nauwkeuriger waarnemen en zo kon men zien dat er een waterpluim weg schoot die wel 40 keer zo lang is als de diameter van de maan zelf.

Bij de uitstoot werd ongeveer 300 liter per seconde de ruimte in geschoten – het olympisch zwembad zou daarmee in enkele uren gevuld kunnen worden. Het blijkt verder dat zo’n 30% van alle waterdamp die Enceladus uitstoot terecht komt in torus, een wolk in een donutvorm, rondom Saturnus, die ongeveer samenvalt met de E-ring van Saturnus. De overige 70% verdwijnt in de rest van het ‘Saturnus systeem’. Enceladus draait in 33 uur om Saturnus heen. De ESA is van plan om in de toekomst een missie naar de maan te sturen om daar te zoeken naar biosignaturen, signalen van mogelijk primitief leven in de ondergrondse oceaan.

Meer informatie vind je in het vakartikel JWST molecular mapping and characterization of Enceladus’ water plume feeding its torus, Nature Astronomy (2023).

Bron: ESA.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...