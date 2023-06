Een derde van alle planeten bij rode dwergen in de Melkweg kan in de leefbare zone liggen

door

De zon is een gele dwergster, spectraalklasse G2V. Sterren zoals de zon zijn niet het meest voorkomende type sterren in de Melkweg, want dat zijn de rode dwergsterren, de sterren die iets koeler zijn en die van spectraalklasse K5 tot K9 of M zijn. Willen planeten in de buurt van die rode dwergen voorkomen in de ‘leefbare zone’, da’s de zone waar de temperatuur precies warm genoeg is om water in vloeibare vorm te laten bestaan en daarmee de kans te vergroten dat er leven op die planeten voorkomt, dan moeten ze zich wel erg dicht bij die ster bevinden. Recent onderzoek door sterrenkundigen van de Universiteit van Florida laat nu zien dat van planeten die om deze rode dwergen draaien 2/3e door de sterke getijdewerking en UV-straling ‘geroosterd’ wordt, hetgeen er voor zorgt dat alle leven gesteriliseerd wordt, dus niet mogelijk is. Maar dan hou je altijd nog 1/3e over die wel op de juiste afstand van de ster staan en die niet geroosterd worden! Over de hele Melkweg genomen betekent dit dat er honderden miljoenen planeten kunnen zijn die zich in de leefbare zone van hun rode dwergster gevinden en die er net genoeg vandaag staan om niet geroosterd te worden door getijdewerking en UV-straling. Sarah Ballard en Sheila Sagear van de UF hebben dat onderzocht en daarbij keken ze specifiek naar de banen van 150 grote planeten (maatje Jupiter) in de buurt van M-dwergen. Het ging hen daarbij om de eccentriciteit van de baan van de planeten: hoe ovaler de baan des te eccentrischer, zoals sterrenkundigen dat noemen. Als in zo’n eccentrische baan de planet het dichts bij de ster staat (het punt van perihelium) dan kunnen er getijdekrachten optreden en dat kan fataal zijn voor leven op een planeet. Sagear en Ballard gebruikten gegevens van de planeten verzamelt met de Kepler en Gaia ruimtetelescopen, en daaruit kwam naar voren dat bij M-sterren met één planeet die planeet altijd extreme getijdewerking ervaarde en alle mogelijke leven gesteriliseerd zou worden. Maar bij M-sterren met meervoudige planeetsystemen waren er altijd sterren die de juiste baan hadden, die de fatale dans ontsprongen, die hun water konden behouden en geen extreme getijdewerking hadden.

It’s paper day! Sagear & Ballard (2023) is published and available at https://t.co/hIAT5eP3jM. We investigate the eccentricities of small planets orbiting nearby M dwarf stars! 1/8 — Sheila Sagear (@ssagear) May 30, 2023

Meer informatie vind je in het vakartikel van Sagear, Sheila, The orbital eccentricity distribution of planets orbiting M dwarfs, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...