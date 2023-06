Op jacht naar buitenaards leven in ruimtestof van exoplaneten

Het artikel van Totani getiteld ‘Solid grains ejected from terrestrial exoplanets as a probe of the abundance of life in the Milky Way’ onderzoekt dit idee met behulp van beschikbare gegevens over de verschillende aspecten van dit scenario. Totani stelt; “De afstanden en tijden die ermee gemoeid zijn, kunnen enorm zijn, en beide verkleinen de kans dat een ejecta met levenstekens uit een andere wereld ons zelfs maar kan bereiken. Tel daar nog het aantal fenomenen in de ruimte bij op die door hitte of straling kleine objecten kunnen vernietigen, en de kans wordt nog kleiner. Desondanks bereken ik dat er elk jaar ongeveer 100.000 van dergelijke ‘vaste korrels’ [ejecta met levenstekens] op aarde kunnen landen. Aangezien er veel onbekende factoren bij betrokken zijn, kan deze schatting te hoog of te laag zijn, maar de middelen om het te onderzoeken bestaan al, dus het lijkt de moeite waard.”