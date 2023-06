Wat is de massa van het Melkwegstelsel? Er is weer een nieuwe schatting!

door

De vraag is hier eerder al voorbij gekomen: wat is de massa van het Melkwegstelsel? In 2018 luidde het antwoord: 0,96 biljoen keer de massa van de zon, da’s 0,96 x 10¹² zonsmassa. De vraag blijft intrigeren en daarom zijn sterrenkundigen recent met een nieuwe schatting gekomen. Het lijkt een simpele vraag, maar het valt helemaal niet mee om die massa te bepalen, zeker als je als bewoner van een planeet in het zonnestelsel zelf deel uitmaakt van het Melkwegstelsel en een groot deel ervan helemaal niet zichtbaar is. Wat sterrenkundigen dan doen is kijken naar wat wel zichtbaar is en dan met name kijken met welke snelheid alles beweegt. De simpele wetten van Kepler en newton van eeuwen geleden zijn in feite al voldoende om met die snelheid massa’s uit te rekenen. Maar voor sterren geldt dat die maar tot een bepaalde afstand te zien zijn. Wil je verder kijken dan moet je je concentreren op bolvormige sterrenhopen, die ook om het centrum van de melkweg draaien. En kijk je nog verder weg dan heb je satelliet-dwergstelsels zoals de Grote en Kleine Magelhaense Wolken, die ook met een bepaalde snelheid om de melkweg draaien. Hoe verder je kijkt hoe groter je een blik werpt op de totale massa van het melkwegstelsel en daarom waren vooral de laatste metingen van maar liefst 60 dwergstelsels van belang, allemaal gelegen binnen een straal van 1,4 miljoen lichtjaar tot het centrum van de melkweg. Afijn, om een lang verhaal kort te maken: de laatste meting van de massa van het Melkwegstelsel is dat deze 1,02 biljoen zonsmassa zwaar is met een grote plusminus en wel van 0,41 biljoen zonsmassa. Ietsje meer dus dan vijf jaar gelden gemeten.

Meer informatie vind je in het vakartikel van V. V. Bobylev et al, Review of current estimates of the Galaxy mass, arXiv (2023). Bron: Phys.org.

