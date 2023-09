Mogelijk zitten er zwarte gaten in de open sterrenhoop Hyaden, slechts 150 lichtjaar van ons vandaan

door

Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Stefano Torniamenti (University of Padua) heeft aanwijzingen gevonden dat er in de Hyaden, een bekende en nabije open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier (Taurus) enkele zwarte gaten zijn. Met een afstand van zo’n 150 lichtjaar (∼45 parsec) vormen de Hyaden de meest nabije open sterrenhoop en als zich daar inderdaad zwarte gaten in bevinden dan betekent dat dat de meest nabije zwarte gaten zijn die tot nu toe bekend zijn. Voor de circa 200 leden van de hoop (of cluster) sterren hebben ze simulaties gemaakt van hun beweging, lokatie en evolutie en daarbij hebben de sterrenkundigen gebruik gemaakt van de gegevens die verzameld zijn met de Europese Gaia satelliet. De omvang en massa van de cluster zoals die nu is blijkt alleen te kunnen als er in het centrum van de cluster enkele stellaire zwarte gaten staan of als die er tot recent zijn geweest. Met hun zwaartekracht zouden die zwarte gaten invloed uitoefenen op de dynamica van de sterren van de sterrenhoop. Het beste model dat bij de verkregen resultaten past is als er in het centrum van de Hyaden 2 tot 3 zwarte gaten staan. Een model waarbij de zwarte gaten afgelopen 150 miljoen jaar (da’s pakweg een kwart van de leeftijd van de Hyaden) verdwenen zijn komt als tweede uit de bus qua match met de resultaten. Het zwarte gat dat op dit moment het dichtste bij de aarde staat is Gaia BH1, dat 480 parsec van ons vandaan staat, dus meer dan tien keer zo ver als de Hyaden van ons staan.

Meer informatie vind je in het vakartikel van S Torniamenti et al, Stellar-mass black holes in the Hyades star cluster?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023).

Bron: Phys.org.

