Nieuw ontdekte ‘nanovlammen’ op de zon als mogelijke bron van zonnewind aangewezen

De Solar Orbiter heeft onze lokale ster de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden, een taak die onder meer bestond uit het van dichtbij observeren van een coronaal gat , in high-definition, bij extreem ultraviolette golflengten van licht. En daarbij ontdekte de astronomen m.b.v. zijn data dat er veel kleine plasmastralen uit de corona van de zon werden uitgestoten. Klein is hier een relatief begrip; elke straal is een paar honderd kilometer lang, bereikte snelheden van ongeveer 100 km per seconde en duurde 20 tot 100 seconden. Maar vergeleken met andere zonnevlammen hebben ze een zeer laag energieverbruik en vuren ze slechts een duizendste van de energie af van de voorheen kleinste bekende zonnevlammen. Toch zouden hun aantallen een aanzienlijk percentage van de zonnewind kunnen uitmaken, a ldus het onderzoeksteam.