Team geografen brengt UFO hotspots in de VS in kaart; het Westen ‘ziet’ de meeste UFO’s

Een team Amerikaanse geografen heeft onderzoek gedaan naar UFO-meldingen in de VS. Daaruit bleek dat inwoners van West-Amerika de meeste UFO-waarnemingen melden. De studie is gebaseerd op ongeveer 98.000 rapporten over een periode van twintig jaar, zoals gecatalogiseerd in een open-source, online dataset onderhouden door het National UFO Research Center (NUFORC), De onderzoekers, onder leiding van Richard Medina, geograaf aan de Universiteit van Utah, stelde “Het is moeilijk uit te leggen waarom we zoveel meer waarnemingen in het Westen hebben.” Mogelijk, zo suggereert de studie, zullen de grote open ruimtes, die zich in het landschap van het Westen van de VS bevinden, een rol spelen bij het sneller melden van UFO’s.

Natuurlijke en kunstmatige omgevingsfactoren

De analyse van het grote aantal rapporten over UAP’s (Bet. ‘niet-geïdentificeerde luchtfenomenen’ of ook wel ‘niet-geïdentificeerde abnormale fenomenen, dus niet alleen in de lucht maar ook onder water en in de ruimte), suggereert dat lokale omgevingsfactoren een rol spelen in het aantal gerapporteerde UAP-waarnemingen. De studie, zoals gezegd gebaseerd op rapporten van NUFORC, modelleerde hoe gerapporteerde UAP-waarnemingen samenvallen met omgevingsvariabelen zoals lichtvervuiling en bewolking, evenals zaken als de nabijheid van luchthavens en militaire installaties.

Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de gerapporteerde waarnemingen afkomstig is uit het Westen van de VS, samen met een kleinere hotspot in het noordoosten van de VS. Medina vindt het lastig uit te leggen waarom het Westen meer waarnemingen heeft, maar meent dat het in kaart brengen van de omgevingscontext van deze waarnemingen belangrijk is bij het overwegen van verklaringen voor veronderstelde UAP-incidenten; het kan wetenschappers helpen onderscheid te maken tussen zogezegd ‘niet’ of ‘valse’ resulaten, en werkelijk afwijkende waarnemingen die zo mogelijk ook een legitieme bedreiging kunnen vormen.