Er lijkt toch geen DMS te zitten in de atmosfeer van exoplaneet K2-18b

Vorig jaar september was er groot nieuws dat men met Webb in de atmosfeer van de exoplaneet K2-18b niet alleen methaan en kooldioxide had gevonden, maar mogelijk ook DMS, een afkorting van dimethyl sulphide (DMS), een molecuul welke op aarde alleen door leven wordt geproduceerd, een product van phytoplankton in zeeën en oceanen. Dat voedde direct speculaties dat ze voor het eerst een daadwerkelijk biosignatuur hadden gevonden, een signaal van buitenaards leven. De vraag was alleen: klopt het wel dat ze bij K2-18b DMS hadden ontdekt? Het antwoord kwam deze week: nee, er lijkt toch geen DMS in de atmosfeer van K2-18b te zitten. Onderzoekers van UC Riverside onder leiding van Shang-Min Tsai hebben de gegevens goed geanalyseerd en gezien dat er een sterke overlap is met methaan. Waarschijnlijk hebben ze vorig jaar dat methaan aangezien voor DMS. Zelfs voor Webb is het op dit moment te moeilijk om dat onderscheid te maken in het spectrum tussen een signaal van methaan en van DMS.

K2-18 b is een exoplaneet die 8,6 keer zo zwaar als de aarde is. Het is een ‘Hyceaanse’ exoplaneet, een planeet met een waterstofrijke atmosfeer en een oppervlak dat bedekt is met water. K2 18b draait in de leefbare zone (de zone waar water in vloeibare vorm kan voorkomen) om de koele rode dwergster K2-18 en beiden staan 120 lichtjaren van ons vandaan, in het sterrenbeeld Leeuw (Leo). Dat er geen DMS is gedetecteerd op K2-18b wil volgens de onderzoekers niet zeggen dat het er niet kan zijn. Als plankton of een andere levenvorm twintig keer zoveel DMS kan maken als ze op aarde doen dan zou Webb in staat zijn om het op de afstand waarop K2-18b staat te detecteren. Later dit jaar wil men met Webb met een ander instrument an boord nog eens kijken naar K2-18b en wie weet wordt dan wel definitief DMS gevonden, mits dat voldoende aanwezig is in de atmosfeer van K2-18b.

Meer over de Hyceaanse exoplaneet K2-18b vind je in het vakartikel genaamd Biogenic sulfur gases as biosignatures on temperate sub-Neptune waterworlds, The Astrophysical Journal Letters (2024).

Bron: Phys.org.