Kees de Jagerprijs voor sterrenkundige en educator Alex de Koter

door

Sterrenkundige Alex de Koter ontvangt de eerste Kees de Jagerpijs voor onderwijs in de sterrenkunde. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt tijdens de Nederlandse Astronomenconferentie in Egmond aan Zee. De Koter krijgt de prijs onder meer voor zijn inspanningen om moderne sterrenkunde in het vak natuurkunde van de middelbare school te krijgen, voor het herstructureren van de masteropleiding sterrenkunde van de Universiteit van Amsterdam en voor zijn uitmuntende docentschap.

Alex de Koter (1964) is hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam en aan de KU Leuven. Hij bestudeert zware sterren en geeft colleges over diverse sterrenkundige onderwerpen aan bachelor- en masterstudenten.

De Koter was sinds 2013 betrokken bij de totstandkoming van meerdere schoolboeken voor het vak natuurkunde op de middelbare school. In de ‘nieuwe natuurkunde’ is meer plek voor sterrenkunde dan voorheen. De Koter zorgde er mede voor dat de sterrenkunde in een aantal schoolboeken gemoderniseerd werd en aansluit bij wat er in de wetenschap gebeurt.

Naast zijn inspanningen voor het vak natuurkunde op de middelbare school was De Koter een van de drijvende krachten achter de vernieuwde masteropleiding sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zorgde er onder meer voor dat de verschillende vakken beter op elkaar afgestemd zijn.

De jury van de Kees de Jagerprijs prijst onder andere de teamgeest die De Koter in zijn klassen creëert. “Hij zorgt dat iedereen zich thuis voelt en gezien en gewaardeerd wordt. De studenten zijn betrokken bij het ontwikkelen van ideeën en het vinden van oplossingen.” Dat blijkt ook uit de evaluaties. De Koter krijgt steevast van studenten de hoogste cijfers van alle vakken in de sterrenkunde-opleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Over de Kees de Jagerpijs

De Kees de Jagerprijs voor sterrenkunde-onderwijs is vernoemd naar de befaamde astronoom prof. dr. Cornelis (Kees) de Jager (1921-2021). De Jager droeg in uitzonderlijke mate bij aan het onderwijs in de sterrenkunde en de popularisatie van het onderzoek. De prijs wordt vanaf 2024 elke drie jaar toegekend aan een beroepsmatig werkzame astronoom of ruimteonderzoeker die uitzonderlijke, duurzame of innovatieve bijdragen heeft geleverd aan het onderwijs in de sterrenkunde en/of het ruimteonderzoek, in Nederland of Vlaanderen. Aan de prijs, die wordt uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Astronomenclub (KNA), is een bedrag verbonden van 1500 euro. Bron: Astronomie.nl.