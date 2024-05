Aardachtige planeet ontdekt bij een nabije ultrakoele dwergster

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft een nieuwe aardachtige planeet ontdekt bij een nabije ultrakoele rode dwergster. De planeet heet SPECULOOS-3 b en hij draait in slechts 17 uur om de ster SPECULOOS-3, welke 55 lichtjaar van ons vandaan staat. Het is pas de tweede keer dat een planeet bij zo’n type ster is ontdekt. De dwergster is half zo warm als de zon (die 5.700K aan de oppervlakte is), is tien keer lichter dan de zon en honderd keer minder lichtsterk. SPECULOOS-3 b kijkt vermoedelijk altijd met dezelfde kant naar de ster, dus hij kent een heet en een koud halfrond. De ontdekking van de planeet werd gedaan in het kader van het SPECULOOS project, dat geleid wordt door de universiteit van Luik. Hij werd ontdekt met de transitiemethode: als de planeet gezien vanaf de aarde voor de ster langsschuift levert dat een periodieke dip op in de lichtcurve van de ster – zie de afbeelding bovenaan. Ultrakoele dwergsterren zoals SPECULOOS-3 kunnen zéér oud worden, wel honderd miljard jaar. Zo’n lange levensduur biedt mogelijkheden dat op enig moment planeten kunnen ontstaan bij de ster. SPECULOOS-3 b lijkt een planeet te zijn die ideaal is om nader te onderzoeken met Webb. Dat wil men dan ook gaan doen zodra het mogelijk is.

Meer informatie over de ontdekte planeet is te vinden in het vakartikel Detection of an Earth-sized exoplanet orbiting the nearby ultracool dwarf star SPECULOOS-3, Nature Astronomy (2024).

Bron: Phys.org.