UvA-hoogleraar Sera Markoff door KNAW gekozen als Akademielid

Sera Markoff, hoogleraar theoretische hoge-energie astrofysica aan de Universiteit van Amsterdam, is een van de zeventien nieuwe leden van de KNAW. Sera Markoff is een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van zwarte gaten.

Markoff speelde een belangrijke rol bij het maken van de eerste beelden van zwarte gaten, in 2019 en 2022. Ze onderzoekt onder meer hoe zwarte gaten materie invangen, waarbij een deel van de energierijke deeltjes door het ontstaan van magnetische velden in krachtige stroomstralen (zogeheten jets) kan ontsnappen. Haar werk aan het superzware zwarte gat in het centrum van onze Melkweg leidde tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over de invloed die zwarte gaten hebben op de sterrenstelsels om hen heen.

Ook Einsteins Algemene Relativiteitstheorie kon hierdoor op nieuwe manieren getest worden. Markoffs idee dat röntgenstraling en hoge-energiedeeltjes ook bij de oorsprong van de jets kunnen ontstaan werd aanvankelijk niet serieus genomen, maar is nu breed geaccepteerd.

Markoff draagt ook outreachactiviteiten een warm hart toe, waarbij ze het publiek en vooral meisjes en minderheden probeert te betrekken bij bèta-onderzoek, onder andere door het ontwikkelen van een leermodule voor kinderen met een migratieachtergrond, met aandacht voor onder andere middeleeuwse Arabische en Perzische wetenschap.

De KNAW heeft in totaal zeventien nieuwe leden gekozen: zestien gewone leden en een buitenlands lid. De circa 600 leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 30 september 2024 worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd. Bron: Astronomie.nl.