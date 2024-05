Eerst had het Melkwegstelsel te weinig satellieten, nu mogelijk weer teveel

Het Melkwegstelsel is omgeven door kleinere ‘satellietstelsels’, dwergsterrenstelsels die gravitationeel gebonden zijn aan het Melkwegstelsel. We kennen er in ieder geval 61, gelegen binnen een straal van 1,4 miljoen lichtjaar (het Andromedastelsel staat 2,5 miljoen lichtjaar van ons vandaan). De bekendste van die satellieten zijn de Grote en Kleine Magelhaense Wolken, die vanaf het zuidelijk halfrond al met het blote oog zichtbaar zijn. Met de Japanse 8,2 meter Subarutelescoop op Hawaï zijn ze recent gestart met een onderzoek om meer satellieten te vinden en nadat ze 3% van de nachtelijke hemel hebben afgespeurd werden maar liefst negen nieuwe satellieten geïdentificeerd. Dat betekent dat het Melkwegstelsel mogelijk veel meer satellietstelsels heeft. Met de Europese Gaia ruimtetelescoop werd eerder al duidelijk dat de meeste satellieten nieuwkomers zijn, die in de evolutie van het Melkwegstelsel op een gegeven moment vanuit de intergalactische ruimte in de buurt kwamen en ingevangen werden.

Het heelalmodel dat uitgaat van het bestaan van koude donkere materie voorspelde een groot aantal satellieten rondom de Melkweg, maar enkele jaren geleden werd dat vereiste aantal bij lange na niet gehaald. Het moesten er honderden zijn, maar zoals gezegd waren er dat slechts 61. Dat werd het missing satellite problem genoemd. Op basis van dat model zouden er binnen 10 parsec (∼ 32 lichtjaar) van de zogeheten viriale straal van de Melkweg al 3,9 satellieten moeten zijn. Met Subaru zijn er binnen die straal nu al negen gevonden, dus het omgekeerde lijkt het geval te zijn: er zijn mogelijk teveel satellietstelsels! Bij alle onderzoek komt veel analyse en statistiek kijken, dus het kan zijn dat de aantallen later weer worden teruggeschroefd.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Daisuke Homma et al, Final Results of Search for New Milky Way Satellites in the Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program Survey: Discovery of Two More Candidates, arXiv (2023).