Gliese 12 b, is ’t Aarde 2.0 of juist z’n slechte tweelingbroer?

Er zijn al meer dan 5.500 exoplaneten ontdekt, planeten bij andere sterren dan de zon. Recent is ook een exo-Venus ontdekt, Gliese 12 b, waargenomen met NASA’s TESS ruimtetelescoop, met de MuSCAT2 en MuSCAT3 camera’s van het Las Cumbras observatorium en met de Subaru Telescoop op Hawaï. Hij staat op een afstand van slechts 40 lichtjaar in het sterrenbeeld Vissen (Pisces), een ideale afstand om ‘m waar te nemen met telescopen zoals Webb. Hij draait in 12,8 dagen om z’n rode dwergster, is 4% kleiner dan de aarde en z’n massa is minder dan 3,9 keer die van de aarde. Hij krijgt 1,6 keer meer straling van zijn ster dan de aarde van de zon krijgt, minder dan de 1,9 keer zoveel energie die Venus ontvangt. Hamvraag van de sterrenkundigen: is Gliese 12 b een tweede aarde, waar water in vloeibare vorm kan bestaan en waar eventueel leven kan bestaan of is het de ‘evil twin’ van de aarde, een planeet zoals Venus of Mars, waar leven moeilijk kan bestaan? De vraag kan op dit moment niet beantwoord worden, maar de sterrenkundigen willen er met vervolgonderzoek wel antwoord op geven.

Meer informatie over Gliese 12 b vind je in het vakartikel van Masayuki Kuzuhara et al, Gliese 12 b: A Temperate Earth-sized Planet at 12 pc Ideal for Atmospheric Transmission Spectroscopy, The Astrophysical Journal Letters (2024).

Bron: Phys.org.