Vannacht is Earthcare gelanceerd, de satelliet die wolken gaat bestuderen

door

Vannacht om 00:20 Nederlandse tijd is ESA ’s Earthcare-satelliet met een Falcon 9-raket vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië (VS) gelanceerd om de rol van wolken en aerosolen in het klimaat van de aarde te bestuderen. ESA ’s Earthcare-satelliet, die op het punt staat een revolutie teweeg te brengen in ons begrip van hoe wolken en aerosolen ons klimaat beïnvloeden met de vier ultramoderne instrumenten, is gelanceerd. Slechts 10 minuten na lancering, scheidde de satelliet zich van de raket en om 01:14 CEST ontving het grondstation Hartebeesthoek in Zuid-Afrika het allerbelangrijkste signaal dat aangeeft dat Earthcare veilig in een baan rondom de aarde is.

Nu de klimaatcrisis steeds meer grip krijgt, zal ESA’s Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, kortweg Earthcare, cruciale informatie opleveren om nieuw licht te werpen op de complexe interacties tussen wolken, aerosolen en straling in de atmosfeer van de aarde. Deze spannende nieuwe missie is een joint venture tussen ESA en het Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en is ontworpen en gebouwd door een consortium van meer dan 75 bedrijven onder Airbus als hoofdaannemer. Hieronder beelden van de lancering.

Bron: ESA.