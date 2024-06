Hemelverschijnselen voor de verrekijker – Juni 2024

door

Met een gewone verrekijker kun je verbazingwekkend veel objecten zien aan de sterrenhemel. Naast de (in een mensenleven) statische deepsky-objecten, schotelt het firmament ons fraaie samenstanden of andere hemelverschijnselen voor, die mooi zijn om met een verrekijker te bekijken.

Dit zijn mijn tips voor de maand juni.

PLANETEN

De zichtbaarheid van planeten verbetert enigszins vergeleken met vorige maand. Aan het eind van juni zijn alle buitenplaneten ’s morgens vroeg boven de oostelijke horizon waarneembaar.

Mercurius is deze maand niet zichtbaar.

Venus is deze maand niet zichtbaar. Van 3 – 5 juni beweegt Venus achter de zon langs. Pas in oktober komt Venus los van het daglicht en wordt dan ’s avonds weer zichtbaar.

De volgende mogelijkheid om Venus als sikkel te zien is februari/maart 2025. Dat is rondom die tijd dat Venus tussen de zon en de aarde door beweegt.

Mars komt kort voor de zon op en wordt geleidelijk beter zichtbaar. De rode planeet is met een verrekijker te vinden, maar is niet zo interessant nu. Behalve op 3 juni ’s ochtends heel vroeg, Dan is het leuk om de samenstand met de maan te bekijken.

Jupiter verschijnt weer aan de ochtendhemel, maar zal in juli pas goed zichtbaar worden.

Saturnus is in de tweede helft van de korte nachten te spotten.

Ook Uranus komt ook weer tevoorschijn aan de ochtendhemel

KOMETEN

Niets bijzonders deze maand. Het is uitkijken naar het najaar en hopen op een mooie show van komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS). Het kan ook flink tegenvallen bij zo’n nieuw ontdekte komeet, we gaan het zien!

Astrokalender voor een gewone verrekijker; juni 2024

De nachten zijn kort, een korte agenda deze maand.

nacht Zo 2 juni ==> Ma 3 juni

In de vroege ochtend van 3 juni, rond 4.30 uur, is er een mooie gelegenheid om Mars aan de ochtendhemel te begroeten. Mars staat maar 3,5 graden westelijk van de afnemende maan en beide hemellichamen zijn dus mooi in één verrekijkerbeeld te vangen. Een vrij uitzicht op de oostelijke horizon is een vereiste.

Zo 16 juni

De heldere ster Spica staat net westelijk van de driekwart verlichte maan. Overdag was de schijnbare afstand slechts 10 boogminuten. Je kunt het goed volgen dat gedurende de avond en nacht de maan langzamerhand steeds verder van Spica af beweegt.

Zo 16 juni

Nu je toch al de maan in het vizier hebt: er is vanavond een mooi spel van licht en donker te zien. De zon verlicht de hoger gelegen bergrand van de ‘baai’ Sinus Iridum’, terwijl de achterliggende vlakte nog in de schaduw van dezelfde rand ligt. Daardoor lijkt de maan een oortje of handvat te hebben. De Engelstaligen noemen dit de ‘golden handle’ of ook wel ‘jeweled handle’. Vanaf zonsondergang is dit schouwspel te volgen. Zie hier voor een afbeelding van Bob King.

Wat mij betreft het verrekijkermoment van juni!

Bronnen: Sterrengids 2024, Jaarboek sterrenkunde 2024, hemel.waarnemen.com en SkySafari Pro