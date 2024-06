Hubble’s werkzaamheden zijn opnieuw stilgelegd

door

De waarnemingen met de Hubble ruimtetelescoop zijn deze week stilgelegd. De NASA heeft laten weten dat Hubble tijdelijk in een sluimertoestand is en dat heeft net als eerder te maken met een slecht functionerende gyroscoop. Eén van de drie nog werkende gyroscopen doet moeilijk, het exemplaar dat eerder ook al moeilijk deed. De drie gyroscopen maken samen met de drie Fine Guidance Sensors en met de zogeheten reactiewielen deel uit van Hubble’s Pointing Control System, dat bedoeld is om Hubble heel precies naar een object te laten kijken en ‘m minder dan 7/1000e van een boogseconde afwijking te geven. Naast de drie werkende gyroscopen zijn er nog drie reserve-gyroscopen, allemaal geïnstalleerd bij de grote reparatiebeurt die Hubble onderging in 2009. Van de zes gyroscopen zijn er inmiddels al drie die de geest hebben gegeven en van de drie werkenden is er nu eentje die ook moeilijk doet. Technici zijn bezig om te kijken hoe ze het op kunnen lossen. Lukt dat niet is het geen ramp, want de 34-jarige Hubble zou ook met twee of zelfs met maar één gyroscoop moeten kunnen werken, alleen gaat het dan allemaal minder snel. Bron: Phys.org.