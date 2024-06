Liftoff! NASA-astronauten gelanceerd met Boeing’s Starliner naar het ISS!

Boeing’s bemande Starliner testvlucht heeft wat hordes moeten nemen maar vandaag is de Starliner CST-100 succesvol gelanceerd! Het is de maidentrip voor de Crew Starliner. Twee ervaren NASA-astronauten zijn aan boord: Barry Wilmore (61) en Sunita Williams (58). En voor deze twee veteranen is deze testvlucht alweer hun derde ruimtemissie. Het duo vloog eerder onder meer met de Spaceshuttle en ze hebben ook allebei vele maanden in het ISS doorgebracht. Net als bij de eerste bemande vlucht met Crew Dragon van SpaceX heeft NASA ervaren astronauten geselecteerd, van wie wordt verwacht dat ze in onvoorziene situaties het beste in staat te zijn koelbloedig te reageren. NASA’s Boeing Crew Flight Test is gelanceerd met een United Launch Alliance Atlas V-raket, in het kader van het Commercial Crew Program van NASA.

De Crew Flight Test met de Starliner had eigenlijk al in mei moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege een probleem met een klep in de Atlas V-draagraket van de Boeing-capsule. Sinds de allereerste testvlucht eind 2019, toen nog zonder astronauten aan boord, moest de Starliner al vele hordes nemen. Die eerste testvlucht ging namelijk niet goed: de capsule kreeg kort na het opstijgen te kampen met een reeks software-gerelateerde problemen, waardoor hij strandde in een baan die te laag was om het ISS te bereiken.