Neutronenster ontdekt met een rotatieperiode van bijna een uur… of is het een witte dwerg?

door

Er zijn al meer dan drieduizend neutronensterren ontdekt, zeer compacte objecten met de massa van pakweg anderhalf keer die van de zon gepropt in een bolletje van circa 20 km doorsnede. Ze roteren allemaal zeer snel om hun as, in de orde van één of vele keren per seconde. Maar een team sterrenkundigen onder leiding van Manisha Caleb (University of Sydney Institute for Astronomy) heeft nu een neutronenster ontdekt die hier sterk van afwijkt. Met de ASKAP radiotelescoop in Wajarri Yamaji Country in West Australië hebben ze het object genaamd ASKAP J193505.1+214841.0 (kortweg ASKAP J1935+2148) ontdekt, een neutronenster met een rotatieperiode van 54 minuten! Daarmee is ASKAP J1935+2148 een neutronenster met een zeer afwijkende rotatieperiode, de langzaamste voor zover bekend. Als het tenminste een neutronenster is. Er bestaat namelijk de mogelijkheid dat het gaat om een witte dwerg. Het is ook nog niet duidelijk of ASKAP J1935+2148 één enkel object is of dat het als onderdeel van een binair systeem nog een compagnon heeft. Vervolgonderzoek moet dit duidelijk maken.

Meer informatie over de neutronenster of witte dwerg is te vinden in het vakartikel van Caleb, M. et al. An emission state switching transient with a 54 minute period‘, Nature Astronomy (2024).

Bron: Phys.org.