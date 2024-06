Hubble gaat het op z’n ouwe dag wat rustiger aan doen

door

Ik had het van de week over de problemen die de Hubble ruimtetelescoop weer ondervindt met één van z’n gyroscopen. Da’s niet voor het eerst en de gyroscopen zijn erg belangrijk, want ze zorgen er voor dat Hubble exact de kant uit kijkt waar hij moet kijken om wetenschappelijke waarnemingen te kunnen doen. Op 24 mei ging Hubble weer in een sluimerstand omdat één van de nog drie werkende gyroscopen moeilijk deed. Deze week liet de NASA bij monde van Mark Clampin weten dat ze besloten hebben om voortaan maar eén gyroscoop te gebruiken en de andere nog werkende als reserve te beschouwen. Op zich lukt het werken met één gyroscoop in plaats van drie wel, maar alles gaat dan minder snel. Het betekent concreet dat de hoeveelheid wetenschappelijke waarnemingen met 12% afneemt en dat Hubble per week niet 85 keer om de aarde vliegt, maar 74 keer. Objecten gelegen binnen de bana van Mars zijn ook niet meer zichtbaar voor Hubble, want die vliegen te snel – maar dergelijke objecten werden toch al zelden met Hubble waargenomen. De verwachting is dat de ‘ombouw’ van Hubble van drie naar één gyroscoop half juni is afgerond. Daarna moet de 34 jarige Hubble weer een poosje mee kunnen draaien. De verwachting is dat er 70% kans is dat ‘ie nog actief is tot 2035. Bron: Phys.org.