In het vroege heelal was er opvallend veel koolstof

Recent onderzoek met de Webb ruimtetelescoop – hoe kan het ook anders – heeft laten zien dat een sterrenstelsel dat al 350 miljoen jaar na de oerknal bestond (dus 13,5 miljard jaar geleden) al erg veel koolstof bevatte. Eerder onderzoek wees er op dat koolstof pas een miljard jaar na de oerknal ontstond, maar met de vondst van koolstof in het sterrenstelsel GS-z12 (dat hier op de Astroblogs al eens eerder voorbij kwam drijven) blijkt dat dus al veel eerder gebeurd te zijn. Elementen die zwaarder zijn dan de oer-elementen waterstof en helium worden door sterrenkundigen ‘metalen’ genoemd en koolstof is daar één van, een element dat ook van belang is bij het ontstaan van leven. Het waren de allereerste sterren in het heelal – de zogeheten Populatie III sterren – die waterstof en helium in snel tempo ‘verbranden’ en fuseerden tot zwaardere elementen, de ruimte in gespuwd met een daverend einde als supernova. De gedachte was altijd dat die eerste sterren meer zuurstof dan koolstof produceerden, maar dat beeld is kennelijk onjuist. Het kan zijn dat de modellen voor de Pop III sterren gewoon niet kloppen en moeten worden herzien. Als de supernovae van de Pop III sterren minder krachtig zijn dan gedacht kan er meer koolstof gaan zitten in de expanderende buitenlagen en kan meer zuurstof verdwijnen binnen de waarnemingshorizon van de zwarte gaten, die na de implosie van de kernen van de sterren ontstonden.

Earliest detection of metal challenges what we know about the first galaxies.

“JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas-rich galaxy.”

Meer over het onderzoek aan koolstof in het vroege heelal is te vinden in het vakartikel van Francesco D’Eugenio et al. ‘JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang.’ Astronomy & Astrophysics (in press).

