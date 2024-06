door

Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar eindelijk is het gelukt om het gelukt om het bericht van het SETI-project A Sign in Space te decoderen, zeg maar te ontcijferen. Voor de mensen die dat project gemist hebben: op 24 mei 2023 werd door drie radiotelescopen verspreid op aarde een radiosignaal ontvangen dat verzonden was vanuit een baan om Mars door de ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), een ruimteverkenner van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dat was gebeurd in het kader van het project A Sign in Space, dat geleid wordt door Daniela de Paulis, Astroblog-auteur en artist in residence van het SETI Instituut en het Green Bank Observatorium in de VS. Dé grote vraag was welk bericht er verscholen zat achter de versleutelde, gecodeerde data, wat probeerden de ‘aliens’ van buiten de aarde ons te vertellen? Sinds de publicatie van het Sign in Space signaal hebben duizenden mensen wereldwijd getracht de boodschap te decoderen en zijn er honderden mogelijke oplossingen ingediend. Welnu, een vader en dochter die vooralsnog anoniem willen zijn, maar die John en Sarah worden genoemd door de SETI-organisatie, zijn er daadwerkelijk in geslaagd om het bericht te decoderen. Het blijkt te gaan om een opname van vijf aminozuren, weergegeven in een universele organische moleculaire diagramnotatie, vergezeld door een paar enkele pixelpunten die tussen de clusters en moleculaire diagrammen verschenen – zie de afbeelding hierboven. In de bron wordt uitgelegd hoe John en Sarah te werk zijn gegaan om het bericht te ontraadselen. De vraag is nog wel of in het Discord forum anderen de ontcijfering kunnen bevestigen, want dat is nog wel nodig. Bron: SETI.