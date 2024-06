Doorbraak voor Breakthrough Listen; buitenaardse signalen razendsnel uitgefilterd en herkend!

‘Kunnen we er zeker van zijn dat we niet worden ‘gespoofd’ als ET belt?’, is de vraag waarmee wetenschappers van het Breakthrough Listen-project aan de Universiteit van Californië, Berkeley, Cornell University en het SETI Institute in Mountain View, aan de slag gingen om radiosignalen van ‘ET’ te onderscheiden van signalen vanaf de aarde. En inderdaad, het team heeft een nieuwe techniek bedacht voor het vinden en doorlichten van mogelijke radiosignalen van andere beschavingen in onze Melkweg. De techniek is een flinke stap vooruit, aldus de wetenschappers, in de zoektocht naar buitenaardse intelligentie (SETI), een speurtocht die al decennia lang bezig is. BL is een onderdeel van het Breakthrough Initiatives.

SETI, Wow!-signaal, technosignaturen

De meeste hedendaagse SETI-zoekopdrachten worden uitgevoerd door radiotelescopen op aarde, wat betekent dat elke grond- of satellietradio-interferentie – variërend van Starlink-satellieten tot mobiele telefoons – een radiosignaal kan produceren dat een technosignatuur van een beschaving ‘daarbuiten’ nabootst. Dergelijke ‘valse alarmen’ creeeren hoop om vervolgens, tot nu toe, steeds weer te worden ontkracht door onderzoek. En sinds het eerste speciale SETI-programma in 1960 van start ging, is dit de gang van zaken, denk bijvoorbeeld aan het bekend Wow!-signaal.