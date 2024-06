Harvard onderzoek poneert mogelijkheid van ‘Cryptoterrestrials’; ‘niet-geïdentificeerde afwijkende fenomenen’ wanen reeds rond op aarde

Een recent artikel van onderzoekers van het Human Flourishing Program van Harvard University stelt dat ‘ongeïdentificeerde afwijkende verschijnselen’ (UAP), ondergronds, op de maan of zelfs tussen mensen kunnen leven. Het wordt ook wel de ‘Cryptoterrestrialhypothese’ genoemd en het is geen nieuw idee, de naam ‘crypto (verborgen)- of ‘ultra’-terrestrials is al decennia een bekende term die gebruikt wordt voor mogelijk een verborgen, onbekende intelligentie die op aarde rond zou wanen. De hypothese van het team van Harvard heet voluit ‘Cryptoterrestrial hypothese: een pleidooi voor wetenschappelijke openheid voor een verborgen aardse verklaring voor niet-geïdentificeerde afwijkende fenomenen’ en biedt vier mogelijke verklaringen voor de aanhoudende ‘zorg over UAP’s’. (UAP, de ‘A’ staat vaak ook voor ‘aerial’, in dit geval is de betekenis breder, ‘anomalous’). Het onderzoek moet nog gepeer-reviewed worden.

Van Ultra- naar Cryptoterrestrials

Het team stelt “Hypotheses met betrekking tot UAP’s vallen doorgaans in twee klassen uiteen: een conventionele aardse verklaring (bijvoorbeeld door de mens gemaakte technologie), of een buitenaardse verklaring (d.w.z. geavanceerde beschavingen van elders in de kosmos),” en stelt verder “Er is echter ook een derde minderheidsklasse van hypothesen: een onconventionele aardse verklaring, buiten de heersende consensusvisie over het universum. Dit is de ultraterrestrische hypothese, die als subset de ‘cryptoterrestrische’ hypothese omvat, namelijk het idee dat UAP de activiteiten zou kunnen weerspiegelen van intelligente wezens die verborgen zijn hier op aarde (bijvoorbeeld ondergronds) en/of in de nabije omgeving (bijvoorbeeld de maan), en/of zelfs ‘onder ons wandelen’ (bijvoorbeeld door te gaan als mensen).” De auteurs, Tim Lomas, Brendan Case, Michael Paul Masters pleiten voor de mogelijkheid van zogenoemde ‘cryptoterrestrials’ om ongeïdentificeerde en onverklaarbare waarnemingen te verklaren wereldwijd.

Van ‘aapachtige afstammeling’ tot ‘aardgebonden engelen’

Het team geeft vier theorieën over hoe buitenaardse wezens naast ons kunnen leven, waarvan de eerste – de menselijke cryptoterrestrische theorie – suggereert dat er mogelijk een oude menselijke beschaving bestaat die technologisch veel geavanceerder is dan de onze en die op de een of andere manier in het geheim heeft overleefd. De tweede theorie is dat er een technologisch geavanceerde niet-menselijke beschaving bestaat die in het geheim op aarde is ontstaan, gecreëerd door een aapachtige mensachtige of een aantal ‘onbekende, intelligente dinosauriërs’. De derde suggereert dat er buitenaardse wezens of mensen uit de toekomst zijn die in het geheim op aarde leven, en de vierde suggereert dat er ‘magische cryptoterrestrials’ zijn die lijken op ‘aardgebonden engelen’, die de onderzoekers vergelijken met ‘feeën, elfen, nimfen’.

De mogelijkheid van iets dat lijkt op ‘aardgebonden engelen’ – wezens die misschien van magische, bovennatuurlijke oorsprong zijn, zoals ‘feeën, elfen, nimfen’, daarvan concludeerden de onderzoekers echter dat deze theorieën moeilijk te verkopen zullen zijn in het grootste deel van de wetenschappelijke gemeenschap en daarbuiten. Het team stelt “De belangrijkste zwakte van CTH 4 is daarentegen de volkomen vreemdheid ervan, vooral voor lezers die geleerd hebben zich te beperken tot verklaringswijzen binnen de grenzen van bijvoorbeeld het standaardmodel van de natuurkunde.”