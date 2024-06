Er draaien met hoge snelheid babysterren rondom het superzware zwarte gat Sgr A*

door

Sterrenkundigen wisten al dat er jonge, zware sterren rondom Sagittarius A* (kortweg Sgr A*) draaien, het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegcentrum – de zogeheten S-sterren. Maar nu hebben ze iets nieuws ontdekt, namelijk dat er ook met hoge snelheid young stellar objects (YSO’s) om Sgr A* heen draaien, zeg maar babysterren. Duitse en Tsjechische sterrenkundigen van o.a. de Universiteiten van Keulen en Brno hebben de ontdekking gedaan. Pakweg dertig jaar geleden werden de S-sterren ontdekt, sterren die met een snelheid van duizenden km/u op korte afstand om Sgr A* heen draaien – de bekendste daarvan is S2. In 2012 werd ook een gaswolk ontdekt die op ramkoers bleek te liggen met het zwarte gat, maar een nadere identificatie van wat die wolk dan precies was werd niet duidelijk.

Nu denkt men dat dat een YSO was, die omgeven was door een gaswolk, waaruit ‘ie ontstaan was. Nu blijkt op basis van waarnemingen met het NACO instrument van de VLT in Chili dus dat er meer YSO’s in de buurt van Sgr A* zijn en net als de S-sterren draaien ze met snelheden van duizenden km/u rondom het superzware zwarte gat. De S-sterren zijn jong, maar de YSO’s zijn nóg jonger. De manier waarop de S-sterren en YSO’s om Sgr A* heen draaien lijkt op een zwerm bijen rondom een bijennest, maar er blijkt toch een bepaald patroon in de beweging te zitten. Beide zwermen lijken vooral in een schijf rondom Sgr A* te draaien.

Meer informatie over de YSO’s vlakbij Sgr A* vind je in het vakartikel van F. Peißker et al, Candidate young stellar objects in the S-cluster: Kinematic analysis of a subpopulation of the low-mass G objects close to Sgr A*, Astronomy & Astrophysics (2024).

Bron: Phys.org.