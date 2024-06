NASA’s Voyager 1 is weer ‘up and running’

door

NASA’s Voyager 1, de ruimteverkenner die het verst van de aarde verwijderd is, blijkt weer helemaal te functioneren, up and running zoals dat heet. In november vorig jaar trad er een probleem op in het computersysteem van de verkenner, die al in 1977 (!) werd gelanceerd, een probleem dat werd veroorzaakt door een defecte computerchip, zodat de Voyager 1 wartaal ging uitslaan. Maar technici van NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) hebben de storing weten te verhelpen en sinds deze week zijn vier wetenschappelijke instrumenten van Voyager 1 weer in vol bedrijf. Daarmee kijken ze bijvoorbeeld naar plasmagolven, magnetische velden en deeltjes in de interstellaire ruimte, net buiten de buitendelen van het zonnestelsel. De Voyager 1 bevindt zich momenteel 24,14 miljard van de aarde, z’n ‘zusje’ Voyager 2 staat op 19,31 miljard km. Bron: Phys.org.