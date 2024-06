Drie potentiële superaardes ontdekt bij een nabije oranje dwergster

door

Sterrenkundigen hebben bij een nabije oranje dwergster drie potentiële superaardes ontdekt, dat zijn rotsachtige planeten die zwaarder zijn dan de aarde, maar kleiner weer dan ijsreuzen zoals Uranus of Neptunus. De planeten draaien om de ster HD 48498, die zich op 55 lichtjaar afstand bevindt – voor sterrenkundigen is dat zeer nabij. De superaardes draaien in 7, 38 en 151 aardse dagen om hun ster en ze zijn ontdekt door een team van sterrenkundigen dat onder leiding stond van Shweta Dalal (University of Exeter). Van het drietal bevindt de buitenste planeet zich in de zogeheten leefbare zone van de ster, de zone waar de temperatuur precies goed is om water in vloeibare toestand mogelijk te maken. HD 48498 lijkt qua eigenschappen op de zon en daarom is de ontdekking van groot belang, want het betekent dat weer een planeet is ontdekt waar mogelijk leven kán voorkomen. De waarnemingen moeten nog wel bevestigd te worden door een ander instrument. De ontdekking werd gedaan met behulp van de HARPS-N spectrograaf en wel in het kader van het zogeheten HARPS-N Rocky Planet Search program. De drie planeten hebben minimum-massa’s tussen de 5 en 11 keer die van de aarde.

Meer informatie over de ontdekking van de drie potentiële superaardes vind je in het vakartikel van S Dalal et al, Trio of super-Earth candidates orbiting K-dwarf HD 48948: a new habitable zone candidate, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024).

Bron: Univ. Exeter.