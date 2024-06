Vlieg met Hubble en Webb mee door de Pilaren der Creatie

door

Ze worden de Pilaren der Creatie of Zuilen der Schepping genoemd, de absorptienevels in het centrum van de Adelaarsnevel, die eerst door Hubble in 1995 en daarna door Webb in 2022 op schitterende wijze in beeld zijn gebracht. De NASA heeft op basis van alle foto’s van Hubble en Webb een nieuwe driedimensionale visualisatie gemaakt, waarmee we in 3D door de nevels vliegen. De vier ‘Pilaren’ worden zo genoemd vanwege hun vorm en omdat er veel stervorming plaatsvindt. Ze staan 5.700 lichtjaar van de aarde en ze bestaan vooral uit moleculair waterstof en uit stof. Het is de sterke sterrenwind van jonge, zware sterren in de buurt die de pilaren veroorzaakt.

Bron: NASA.