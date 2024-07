Deze mossoort zou op Mars kunnen groeien: syntrichia caninervis

door

Het is een mossoort die op aarde in woestijnen voorkomt: de syntrichia caninervis, een soort die verwant is aan het duinsterretje. Het was al bekend dat deze mossoort tegen zeer droge omstandigheden kan, maar recent onderzoek laat zien dat het ook tegen strenge koude kan, tot wel -196 °C, én dat het tegen de energierijke gammastraling kan. Die combinatie van factoren maakt de syntrichia caninervis tot een mossoort die op Mars zou kunnen groeien, aldus Daoyuan Zhang, Yuanming Zhang en Tingyun Kuang van de Chinese Academy of Sciences. Het onderzoek van het drietal laat zien dat S. caninervis nóg beter bestand is tegen barre extreme omstandigheden dan sommige microbacteriën en dan het mosbeertje (tardigrade). Op aarde wordt S. caninervis aangetroffen in Tibet, Antartica en circumpolaire gebieden. Om de weerbaarheid van het mos te meten bewaarden de onderzoekers het 3 en 5 jaar bij -80 °C en 15 en 30 dagen in een met stikstof gekoelde tank bij -196 °C. Het mos raakte onder die omstandigheden in een soort slaapstand, maar zodra het ontdooide kwam het weer tot leven. S. caninervis werd ook blootgesteld aan hoge doses gammastraling – tot wel 500 Gy, waar andere plantsoorten het loodje bij leggen – maar het daar daar goed tegen. Tenslotte werd het mos in een simulatietank gestopt, waar de omstandigheden zoals die op Mars heersen werden nagebootst, en ook daar kon het goed overleven.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Xiaoshuang Li, Wenwan Bai, Qilin Yang, Benfeng Yin, Zhenlong Zhang, Banchi Zhao, Tingyun Kuang, Yuanming Zhang, Daoyuan Zhang. The extremotolerant desert moss Syntrichia caninervis is a promising pioneer plant for colonizing extraterrestrial environments. The Innovation, 2024; 100657.

Bron: Science Daily.