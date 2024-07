Webb brengt het vuurwerk in beeld rondom de protoster L1527

door

Met Webb’s MIRI (Mid-Infrared Instrument) hebben ze deze foto gemaakt, een soort kosmisch vuurwerk in de vorm van een zandloper bij L1527, da’s een zeer jong object in het midden van de zandloper, een protoster in het sterrenbeeld Stier (Taurus). Rondom de ster in wording is ook een grote dunne protoplanetaire stofschijf, die je in rood in het midden ziet. L1527 is nog piepjong, pakweg 100.000 jaar. De protoster is nog gelegen in een wolk van moleculair gas en stof, de kosmische kraamkamer waarin ‘ie geboren is. Dat gas en stof stroomt naar de ster toe en vanuit de polen bij z’n rotatieas spuwt ‘ie dat weer in twee tegengestelde straalstromen de ruimte in. Die jets of straalstromen botsen dan weer met de moleculaire wolk rondom L1527 en zo krijg je iets wat ze boeggolven noemen, iets wat je ook bij schepen ziet die door het water varen. Eerder keek Webb ook al met z’n NIRCam (Near-Infrared Camera) naar dat kosmische vuurwerk rondom L1527 en recent heeft hij dat met MIRI gedaan. We zien vooral veel blauwgekleurde wolken, dat is het licht van de zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen, moleculen van koolstof. De protoplanetaire schijf is rood gekleurd en tussen het rode en blauwe gedeelte is nog een wit gebied, waar een mix voorkomt van koolwaterstoffen, geïoniseerd neon en dichte stofwolken. De botsing zal nog wel een poos doorgaan, totdat de protoster zelf dusdanig gegroeid is dat hij zelf gaat stralen door de fusie van waterstof in z’n kern. Dan zal de zandloperwolk langzaam maar zeker verdwijnen. Bron: Phys.org.