Het Melkwegstelsel heeft minder sterren dan gedacht, zo blijkt uit een telling van rode reuzen

Een team van sterrenkundigen van vier universiteiten hebben op basis van een telling van rode reuzensterren een nieuwe schatting gemaakt van het aantal sterren in het Melkwegstelsel en dat blijken er mogelijk minder te zijn dan gedacht. Het moeilijke van zo’n schatting is dat het zonnestelsel zich ergens in één van de spiraalarmen van de Melkweg bevindt en dat het lastig is om het complete plaatje ervan te krijgen, van de totale structuur van het Melkwegstelsel. De sterrenkundigen hebben nu in het kader van het zogeheten Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) rode reuzen in de melkweg bestudeerd en geteld en dat leverde bijna 250.000 stuks op. Veel sterren, zoals de rode reuzen, zijn verborgen door dichte stofwolken, maar door verschillende technieken wisten ze toch ook die verborgen rode reuzen te zien.

Dat leverde een goed beeld op van de verdeling van de grote sterren en dat stopten ze in een model, waarmee ze de vorm en verdeling van sterren in de gehele Melkweg wilden krijgen, met name van de sterren in de centrale verdikking, het centrale deel van de melkweg, waar zich de meeste sterren bevinden. De uitkomst is dat de dichtheid van sterren in dat centrale deel minder hoog is dan gedacht en dat de zogeheten halflicht-straal van de Melkweg – da’s de straal waarbinnen de helft van alle straling van sterren in de melkweg afkomstig is – groter is dan gedacht. De dichtheid van sterren in de Melkweg is dus in z’n geheel lager dan men eerst dacht en daarom denkt men dat de melkweg ook minder sterren bevat dan eerder gedacht. Minder sterren betekent dat het ook wellicht meer donkere materie bevat.

Meer hierover vind je in het vakartikel van Jianhui Lian et al, The broken-exponential radial structure and larger size of the Milky Way galaxy, Nature Astronomy (2024).

Bron: Phys.org.