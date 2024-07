Iedereen vandaag een fijn aphelium toegewenst!

door

Vanochtend om 07.06 uur Nederlandse zomertijd stond de aarde in het aphelium, het punt in zijn elliptische baan dat het verst van de zon verwijderd is. De afstand bedroeg op dat moment 152.099.968 km, dat is 1,016725489 Astronomische Eenheid (AE). De zon heeft vandaag een schijnbare diameter van 31’24”. Op 3 januari eerder dit jaar bereikte de aarde het perihelium, het punt het dichtst bij de zon. De afstand bedroeg op dat moment 147.100.632 km oftewel 0,98331 AE, ruim 2% (5 miljoen km) dichterbij. De snelheid van de aarde is met 29,29 km/s nu ook lager (conform de Wet van Kepler) dan op 3 januari, toen we met 30,29 km/s om de zon suisden. In het perihelium is de aarde dus 3,4% sneller dan in het aphelium. Bron: Sterrengids 2024 + Hemel.waarnemen.com.