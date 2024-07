Internationaal toonaangevend ‘astrocartograaf’ Wil Tirion overleden

door

De internationaal toonaangevende ‘astrocartograaf’ Wil Tirion (1943-2024) is afgelopen vrijdag 5 juli op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral vermaard vanwege de Sky Atlas 2000.0, die voor het eerst verscheen in 1981, en Uranometria 2000.0, zijn meest uitgebreide werk, uit 1987. Zijn leven lang heeft Wil Tirion belangstelling gehad voor de sterrenhemel en met name voor kaarten van de sterrenhemel. In 1977 is hij voor het eerst begonnen aan een sterrenatlas, tot magnitude 6,5 (de hele hemel op 5 grote kaarten), die werd gepubliceerd in het boek Encyclopedia of Astronomy en later als losse set kaarten uitgegeven door the British Astronomical Association onder de titel B.A.A. Star Charts 1950.0. Daarna, nog steeds als hobby, is hij begonnen Sky Atlas 2000.0, met sterren tot magnitude 8,0. Na de publicatie hiervan, in 1981 (door Sky Publishing Corporation en Cambridge University Press), begonnen verzoeken van uitgevers binnen te komen. Een en ander resulteerde in het opzeggen van zijn baan als grafisch tekenaar en vanaf 1983 is hij fulltime, zelfstandig uranograaf (hemelcartograaf).

Sindsdien heeft hij sterrenkaarten gemaakt voor verschillende sterrenatlassen en een groot aantal boeken en tijdschriften. De laatste jaren is er heel wat veranderd in het vervaardigen van sterrenkaarten en atlassen, en in feite in de hele grafische wereld. Zijn tekentafel heeft plaats moeten maken voor een (Macintosh) computer en een aantal professionele tekenprogramma’s, waaronder Adobe Illustrator (een vector-tekenprogramma) de belangrijkste plaats inneemt. Op 7 november 1987 ontving Wil Tirion de ‘Dr. J. van der Bilt-prijs’; een onderscheiding van de Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde en op 1 september 1993 werd door de Internationale Astronomische Unie een planetoïde naar hem vernoemd: (4648) Tirion = 1931 UE. Tirion was getrouwd en hij had twee kinderen. Bron: Wikipedia.