Livestream; maidentrip gloednieuwe Europese Ariane 6 raket!

Europa’s nieuwe Ariane 6-raket gaat voor zijn debuut vandaag, de 9de juli 2024! De eerste lancering van de Ariane 6 staat gepland om 14.00 uur lokale tijd, Frans-Guyana, dat is 19.00 NL’se tijd. De live-uitzending van ESA begint 30 minuten voor lancering. De Ariane 6-raket bevindt zich op het lanceerplatform van de Europese ruimtehaven in Kourou, in het uiterste noorden van Frans-Guyana in Zuid-Amerika. De Ariane 6, die namens ESA wordt geëxploiteerd door het Franse bedrijf Arianespace, zal de Ariane 5 vervangen, die vorig jaar met ‘pensioen’ ging na 117 vluchten gedurende bijna drie decennia. De Ariane 6 is al bijna tien jaar in ontwikkeling. Oorspronkelijk zou de première in 2020 plaatsvinden, maar technische problemen en problemen van buitenaf, zoals de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, hebben de tijdlijn meerdere keren verschoven.

Europa c.q. ESA heeft hoge verwachtingen van de nieuwe draagraket, die naar verwachting in 2026 negen tot twaalf keer per jaar zal vliegen. De Ariane 6, zo staat in de perverklaring van ESA te lezen ‘zal onze gegarandeerde, autonome toegang tot de ruimte garanderen – en alle wetenschap, aardobservatie, technologische ontwikkeling en commerciële mogelijkheden die dit met zich meebrengt!‘ De Ariane 6 zal dinsdag tijdens de vlucht negen cubesats in een lage baan om de aarde (LEO) inzetten, als alles volgens plan verloopt. De raket zal ook een verscheidenheid aan niet-orbitale experimenten uitvoeren, waaronder twee ‘return’-capsules die een vuurproef zullen ondergaan wanneer ze door de dikke atmosfeer naar aarde terugkeren.