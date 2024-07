Exoplaneet LHS 1140 b (een super-Aarde) zou nat kunnen zijn én hij bevindt zich in de leefbare zone

door

Sterrenkundigen hebben met de Webb ruimtetelescoop ontdekt dat de exoplaneet genaamd LHS 1140 b mogelijk nat is én dat hij zich bevindt in de leefbare zone, waar de temperatuur precies goed genoeg is om water in vloeibare vorm te laten bestaan. Toen de planeet in 2017 werd ontdekt met het MEarth Project was de gedachte dat het een mini-Neptunus was, een gasreus met een dik gasvormig omhulsel. Maarnu denkt men daar anders over en is het waarschijnlijker dat LHS 1140 b een super-Aarde is, een planeet die 1,73 keer zo groot als de aarde is en 5,7 keer diens massa heeft. Het zou een koude ijswereld kunnen zijn, maar het zou er ook nat kunnen zijn en de planeet zou zelfs oceanen kunnen hebben van vloeibaar water. Mogelijk bevindt de oceaan zich aan de dagzijde van de planeet (naar de ster gericht) ónder een ijskorst, zoals in ons eigen zonnestelsel het geval is bij manen zoals Enceladus. De planeet draait om LHS 1140, een rode dwergster die vijf keer zo klein als de zon is en die op 48 lichtjaar afstand van ons staat, in de richting van het sterrenbeeld Walvis (Cetus). Het is een rustige ster, die sinds het begin van de waarnemingen geen activiteit vertoont.

An atmosphere on a super-Earth in the habitable zone? We’re excited to share our new @NASAWebb observations of the super-Earth LHS 1140b. THREAD https://t.co/fXds4K3arL pic.twitter.com/jTYcGOlnyW — Ryan MacDonald (@MartianColonist) July 8, 2024

Met Webb kon men in december vorig jaar twee keer LHS 1140 b bestuderen en Charles Cadieux (Trottier Institute for Research on Exoplanets/Universiteit van Montreal) en zijn team wisten toen met de zogeheten ’transmissie spectroscopie’ de atmosfeer te meten. In de tweet hierboven zie je uitgelegd hoe ze dat precies doen. Die metingen laten zien dat het geen mini-Neptunus is, maar een super-Aarde en dat er mogelijk stikstof in de atmosfeer zit. Mogelijk gaat het om een ‘secundaire’ atmosfeer, dat is niet de originele atmosfeer nadat de planeet gevormd is, maar een atmosfeer die zich daarna ontwikkeld heeft. 10 tot 20% van de massa van de planeet zou uit water kunnen bestaan.

Meer over planeet LHS 1140 b is te lezen in het vakartikel “Transmission spectroscopy of the habitable zone exoplanet LHS 1140 b with JWST/NIRISS,” door Charles Cadieux et al, te publiceren in the Astrophysical Journal Letters.

Bron: Univ. Montréal.