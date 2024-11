Capitol Hill deze week in het teken van hoorzitting over UFO’s

Heeft de Amerikaanse overheid het bestaan van UFO’s verdoezeld en geheime buitenaardse ontdekkingen gebruikt om haar eigen technologie te promoten? Dit waren enkele van de vragen die deze week, specifiek afgelopen woensdag 13 november, centraal stonden in de publieke hoorzitting voor het Amerikaans Congres. Het Congres, gezeteld op Capitol Hill in de hoofdstad van de VS, Washington, was erop gericht om meer transparantie over UFO’s en geassocieerde fenomenen aan het licht te krijgen. De hoorzitting was gezamenlijk georganiseerd door leden van het Congres c.q. subcommissies van het House Oversight Committee, en werd geleid door Nancy Mace, een republikeinse afgevaardigde van South Carolina. Deze commissies hoorden o.a. oud-inlichtingenofficier Louis Elizondo, journalist Michael Shellenberger, en voormalig majoor van de US Navy, Tim Gallaudet aan. Michael Shellenberger, oprichter van het nieuwsmedium Public, toonde geredigeerde rapporten van het Pentagon over UAPs.

De conclusie was het het Pentagon ‘geen bewijs’ van buitenaardse technologie gevonden heeft. En vorig jaar was het met name David Grusch , oud-inlichtingenofficier van defensie, die in de belangstelling stond met zijn getuigenis in juli ’23, over een vermeende cover-up van de Amerikaanse regering m.b.t. het in bezit hebben van materiaal van gecrashte UFO’s, alsmede biologisch, en radioactief materiaal afkomstig van binnenuit de UFO’s. Ook NASA bracht vorig jaar een rapport uit over UAPs, maar net als het Pentagon, concludeerden zijn tot nu toe geen spoor van buitenaards c.q. exotisch materiaal gevonden te hebben.

“Geavanceerde technologieën die niet door onze regering zijn gemaakt – of door welke andere regering dan ook – houden gevoelige militaire installaties over de hele wereld in de gaten. Bovendien is de VS in het bezit van UAP-technologieën, net als sommige van onze tegenstanders.”

“Geavanceerde technologieën die niet door onze regering zijn gemaakt – of door welke andere regering dan ook – houden gevoelige militaire installaties over de hele wereld in de gaten. Bovendien is de VS in het bezit van UAP-technologieën, net als sommige van onze tegenstanders.”

Een uitwisseling tussen Louis Elizondo en Rep. Nancy Mace, R-S.C., suggereerde dat wat UAP’s ook zijn, de VS van plan is er meer over te leren – inclusief inspanningen om objecten te herstellen die mogelijk crashen. Mace vroeg aan Elizondo “Heeft de overheid geheime UAP-crashherstelprogramma’s uitgevoerd? Ja of nee?” Hierop antwoordde Elizondo “Ja”. Mace op haar beurt “Oké.” En vervolgde “Waren ze ontworpen om de alien toestellen te identificeren en er reverse-engineering op toe te passen? Yes or no?” Ook hierop antwoordde Elizondo bevestigend.

Even later ging Mace hier verder op in “Bent u ingelezen in geheime UAP-crashherstelprogramma’s?”, waarop Elizondo antwoordde “We zouden een gesprek in een besloten sessie moeten voeren, mevrouw,” en vervolgde “Drie jaar geleden heb ik documentatie ondertekend die mijn mogelijkheid beperkt om specifiek over crashherstel te praten.” Rep. Jared Moskowitz, D-Fla., vroeg Elizondo naar het document dat hij met het DoD ondertekende, en vroeg “U zei specifiek dat het document zei dat u niet over crashherstel mag praten,” zei Moskowitz, eraan toevoegend “Nou, weet u, u kunt niet over vechtclubs praten als er geen vechtclub is.” “Correct,” antwoordde Elizondo. Mace merkte op dat Elizondo in zijn getuigenis verklaarde dat geavanceerde technologieën ‘die niet door onze regering of een andere regering zijn gemaakt, gevoelige militaire installaties over de hele wereld in de gaten houden‘. “Als deze technologieën niet door een regering worden gemaakt, wie maakt ze dan?”vroeg ze, en voegde er later aan toe: “Zijn dit particuliere bedrijven, bedoelt u, of is dit niet-menselijke intelligentie?” “Het kan allebei zijn,” antwoordde Elizondo.